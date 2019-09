Les récentes pluies torrentielles ont causé d’importants dégâts sur la conduite qui alimente les communes de Zbarbar et Guerrouma dans la daïra de Lakhdaria. La conduite emportée par la crue de l’oued Aâmoud alimente ces deux communes à partir du barrage Koudiet Asserdoun. Dans un communiqué de l’Algérienne des eaux transmis à la presse, l’Anbt (Agence nationale des barrages et transferts) se charge du lancement des travaux pour réhabiliter l’ouvrage. En attendant, la population sera alimentée par citernage. Dans cette opération, et toujours selon le communiqué, la priorité sera donnée aux établissements sanitaires et éducatifs. Précisons que la région de Lakhdaria a connu un drame avec une coupure qui a duré plus d’une semaine à l’occasion des fêtes de l’Aïd El Adha. Suite au blocage de l’axe autoroutier par les habitants, il a été mis fin aux fonctions du chef de daïra intérimaire, du chef de l’agence ADE de Lakhdaria et du directeur de wilaya de la même agence.