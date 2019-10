«L’élection présidentielle est la voie qui permettra au peuple , qui s’est soulevé depuis le 22 février, d’exercer son droit constitutionnel à travers l’article 7 qui met le peuple à l’origine de tout pouvoir, et ce par le biais de l’élection de son représentant à la magistrature suprême du pays », c’est ce qu’a déclaré le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, lors de son allocution d’ouverture d’un séminaire thématique autour de l’exception d’inconstitutionnalité organisé, hier, par le Conseil constitutionnel. Revenant sur l’importance de préserver l’unité et la sécurité du pays, Zeghmati explique : «L’élection présidentielle du 12 décembre prochain, déterminera le sort des générations futures, et viendra couronner les efforts des citoyens fidèles et loyaux, et de la contestation populaire. Elle représentera l’espoir des Algériens, et le moyen pour eux d’éviter la division qui a amené les pays voisins à perdre leurs pays.»

Dans ce sillage , le ministre de la Justice évoque dans son allocution, les raisons qui ont poussé le peuple à sortir dans la rue pour réclamer son droit de décider seul de son destin « le peuple a subi des pressions énormes, qui se sont traduites par la perte de son droit à l’égalité et à la justice sociale, son droit au travail et le droit de compter sur une justice indépendante et équitable. Des droits happés par une minorité dépourvue de scrupules et de conscience, qui ont failli se perdre sous le poids des pratiques de clientélisme, de passe-droit, de l’exclusion, du pouvoir de l’argent sale et de la corruption, sans l’intervention des citoyens honorables, qui se sont dressés contre ces pratiques véreuses». Soulignant, qu’aujourd’hui «le peuple jouit de son plein droit à manifester, qu’il a arraché grâce à sa conscience et sa foi dans un avenir meilleur et à travers des marches pacifiques qui ont fait le tour du monde ».

Insistant sur l’impératif de baliser le chemin vers l’élection, et de prendre garde aux éléments de la fitna, le ministre de la Justice a tenu à rendre hommage aux citoyens jaloux pour leurs pays, qui ont pris conscience de l‘importance de cette échéance électorale et représentent un rempart contre ceux qui n’œuvrent qu’à favoriser la division. A ce titre, Zeghmati soulignera le fait que les institutions de l’Etat ont la responsabilité de protéger le droit du peuple à choisir en toute transparente son prochain président.

S’exprimant sur le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité, thème central du séminaire, depuis la mise en place de ce mécanisme, le ministre de la Justice précise : «Alors que nous nous attendions à un recours excessif à l’exception d’inconstitutionnalité, nous constatons aujourd’hui que ce mécanisme n’a été invoqué que très peu», a affirmé Zeghmati Depuis son entrée en application, l’exception d’inconstitutionnalité n’a été invoquée que dans cinq affaires pénales, dont trois ont été renvoyées à la Cour suprême», a-t-il précisé. Précisant qu’«aucun problème n’a été relevé à ce jour dans les procédures de sa mise en œuvre devant les juridictions ou de son renvoi devant le Conseil constitutionnel».