Les innombrables acquis du mouvement de protestation populaire se vérifient quotidiennement sur le terrain. Les Algériens qui marchent chaque vendredi pour un changement radical ont réussi à obtenir la démission de l’ex-président de la République. Ils ont vu l’arrestation et la mise en détention de nombreux ex-hauts responsables et hommes d’affaires qui accaparaient, illégalement, des richesses du pays. Ils assistent aussi et régulièrement, depuis le 22 février dernier, à l’écartement de tous les corrompus quels que soient leur poste et leur grade. Dans tous les secteurs, sans exception, des changements ont été opérés. Le but étant de mener une lutte implacable contre la «Issaba» et ses relais. Mais cette lutte doit être effectuée par des hommes de loi et dans un Etat de droit. Et c’est dans cet objectif que la justice, représentée par son nouveau ministre, Belkacem Zeghmati, s’inscrit. Le ministre est décidé à établir les dispositifs nécessaires menant à l’instauration d’un véritable Etat de droit. Jeudi dernier, Zeghmati a opéré l’un des plus larges mouvements dans le corps des magistrats. Le garde des Sceaux a annoncé que près de 60% des juges et des procureurs de la République seront concernés par ce mouvement ! Une action inhabituelle de par son envergure et sa nature, il faut le dire, et qui se base, selon le ministre, «sur des critères objectifs préalablement définis, à l’issue d’une analyse et d’une évaluation minutieuse de plusieurs décennies de gestion des ressources humaines du secteur, aux conséquences désastreuses dont certaines suscitent la répulsion, voire même le ressentiment». Quelle conséquence aura un tel mouvement sur la justice algérienne ? Zeghmati a parlé de gestion «désastreuse» des ressources humaines qui a suscité «la répulsion et le ressentiment». Autrement dit, les magistrats ont dû subir des injustices lors des mutations ou encore pour l’obtention d’une promotion. La décision du ministre de ne se référer qu’aux dispositions de la loi et de prendre en considération la compétence professionnelle, va donc créer un certain sentiment d’équité et de quiétude chez les magistrats et permettre à ces derniers de se consacrer pleinement à leur tâche sans antipathie ni amertume. Et ce sera là, le premier résultat positif du large mouvement opéré par Belkacem Zeghmati car la justice ne peut accéder à la place qui lui revient qu’en s’assurant de l’impartialité, de la transparence et de l’objectivité du Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis des magistrats en restant à l’abri de toute influence ou interférence qui peut diviser le corps des magistrats. L’autre avantage et pas des moindres, qui va se dégager d’une telle opération, est lié à la lutte contre la corruption. La mobilité est une des principales garanties de l’indépendance des juges car elle leur assure une protection contre les pressions qu’ils pourraient subir, mais aussi les prémunir des liens qu’ils pourraient, eux-mêmes, établir en restant trop longtemps au sein de la même juridiction. Car, malheureusement, des magistrats corrompus, il en existe et Belkacem Zeghmati a dû, dès sa nomination, balayer devant «sa porte».

Les décisions prises visent donc à renforcer l’indépendance de la justice et asseoir les fondements d’un Etat de droit dont le pilier est un juge intègre et honnête. Il s’agit là d’une étape décisive car elle intervient au moment où le peuple revendique haut et fort un Etat de droit. Le défi est lancé, aux magistrats de le relever.