L'étau se resserre de plus en plus autour de la mafia et ses alliés infiltrés au sein des administrations publiques. Et la lutte contre la corruption se poursuivra avec rigueur pour faire tomber de nouvelles têtes impliquées dans des affaires de malversations. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'a bien affirmé, hier, en invitant les magistrats à «déceler et dénoncer toute décision administrative illégales». Belkacem Zeghmati a notamment évoqué le problème «du non-respect des procédures administratives en cas de recours». Intervenant, lors d'une réunion organisée, hier, au siège de son département, le ministre a révélé qu'«une étude supervisée par le Conseil d'Etat et réalisée en étroite collaboration avec le Centre de recherche juridique et judiciaire, a permis de constater l'existence de graves irrégularités dans les décisions administratives». «Ces graves manquements ne peuvent être passés sous silence que par les personnes n'ayant aucun amour pour la patrie», a-t-il ajouté. Il est attendu donc à ce que toutes les décisions irrégulières, citées par le ministre, fassent l'objet d'un examen approfondi. S'il s'avère qu'il ne s'agit pas d'omission, mais d'erreurs commises volontairement, la justice ne manquera sûrement pas d'ouvrir des enquêtes dans les prochains jours. Durant cette rencontre ayant regroupé les cadres de l'administration centrale et les présidents des cours et des procureurs généraux, le ministre de la Justice a présenté les principaux axes de la feuille de route du secteur, dont la stratégie s'articule autour de l'amélioration de la performance du travail judiciaire, la protection de l'indépendance de la justice, ainsi que la modernisation du secteur.C'est ce qui ressort en effet, de la déclaration faite, hier, par le ministre de la Justice. Le garde des Sceaux a affirmé que «cette feuille de route ambitionnait d'améliorer la qualité et le rendement de l'action judiciaire à travers une révision du système de recrutement et de formation des magistrats prenant en ligne de compte à la fois le lourd héritage du passé, et une vision prospective concernant les exigences renouvelées pour une justice de qualité protégeant les droits et mettant fin à l'abus sous toutes ses formes».«La classification des juridictions et la révision de la cartographie judiciaire» sont également au coeur de cette feuille de route, étant, poursuit le ministre, «une préoccupation majeure au vu de ce qu'elle sous-tend en terme de rationalisation de l'utilisation de la ressource humaine (magistrats, greffiers, corps communs) en mettant un terme aux dépenses inutiles».