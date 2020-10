La présidente du parti TAJ, Mme Fatma Zohra Zerouati était à Bouira, hier, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à une participation massive au référendum du 1er novembre prochain portant adoption de la nouvelle Constitution. Les présents à cette rencontre au niveau de l'Office des établissements de jeunesse Mhamed Issiakhem ont patienté jusqu'à 10 h 46 au lieu de 9 h du matin. Après les traditionnelles interventions de bienvenue, l'écoute de l'hymne national, la minute de silence à la mémoire des martyrs, la parole est cédée à l'ex-ministre qui précisera que cette journée s'inscrit dans le programme de sa formation politique, retenue pour expliquer, sensibiliser les citoyens à partir le 1er novembre prochain en masse vers les bureaux de vote pour dire «Oui» à une Constitution qui sera une rupture avec le passé. «L'objectif essentiel de cette Constitution demeure l'édification d'un Etat-Nation fort où les ambitions de la jeunesse trouveront un cadre pour émerger, une économie solide, un modèle social qui n'exclut personne et où chacun assumera sa responsabilité», résumera la présidente de TAJ.

Revenant sur le passé et les différentes Constitutions, l'hôte de Bouira dira: «La société civile n'avait aucune opportunité dans la prise de décision et était réduite au rang d'allié conjoncturel. Cette Constitution qui comporte pas moins de 15 articles autour de la démocratie participative concrétisera la volonté populaire et permettra au citoyen à travers des institutions de participer concrètement à l'édifice d'un Etat et un modèle socio-économique au service du citoyen». L'ex-ministre précisera que l'adoption de cette Constitution équivaut à un consensus national où les clivages et les spécificités laisseront la place à la citoyenneté, une condition à l'édification d'un Etat qui ne disparaîtra pas avec ses concepteurs. Depuis des années l'Algérie clame sa volonté de sortir de la dépendance des hydrocarbures. La nouvelle Constitution proposée le 1er novembre et selon Mme Zerouati, est un virage important pour concrétiser sur le terrain cette volonté. «Le document accorde une importance aux ressources humaines qui sont les facteurs de l'innovation, de la création, de l'ambition légitime et de l'avancée vers le développement. C'est aussi un moyen de contrôle qui donne plus de place au citoyen, aux responsables à travers les institutions. La politique de l'autruche qui cache sa tête devant le danger, la politique de la chaise vide, le désintéressement... sont les éléments qui ont nui à l'acte politique et à travers lui, au pays. La démocratie participative contenue dans la nouvelle Constitution n'est en fait qu'une des revendications de la rue et du peuple. Pour cela, il est de notre devoir de participer en masse au référendum du 1er novembre prochain. Cette participation représentera alors le prémices au retour de la confiance entre le citoyen et ses institutions. Ce sera aussi le prélude à un Etat de droit et d'équité entre les membres d'un seul et unique pays», conclura la présidente du parti Tajamoua Adjli Djazaïr (TAJ).