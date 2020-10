Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), le parti de l'ex-ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, exprime son soutien inconditionnel au projet de la révision constitutionnelle. Sa toute nouvelle cheffe, Fatma-Zohra Zerouati, a exhorté, hier, à Sétif, les citoyens à voter «oui» au référendum pour renforcer le contrôle constitutionnel et assurer une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques. Elle a affirmé, à partir de cette ville, selon le compte rendu de l'agence de presse officielle, que «le projet d'amendement constitutionnel, soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain, conférera un rôle économique et social important à la communauté algérienne résidant à l'étranger, tout en préservant sa dignité». Elle a également indiqué que «les précédentes Constitutions appelaient à la protection de l'identité nationale des Algériens vivant à l'étranger, tandis que l'amendement constitutionnel soumis au référendum le 1er novembre se focalise sur la protection de leur dignité». Elle a rappelé, dans ce sens, ce qu'elle appelle «l'héroïsme de la communauté algérienne résidant à l'étranger, le 17 octobre 1961». Elle a salué «ses sacrifices afin de restituer à l'Algérie sa souveraineté et sa liberté». La présidente de cette formation en proie à une crise interne, a évoqué les nombreux jeunes expatriés souhaitant investir dans leur pays et appelé à en faire une «grande puissance et une extension de l'Algérie extra muros, pour créer une économie nationale forte». «Le projet de l'amendement constitutionnel renferme des mécanismes forts et réels caractérisés par davantage de clarté et plus de modernité concernant l'ouverture de la voie à tous ceux qui veulent investir au pays, dans n'importe quel domaine», a-t-elle soutenu dans ce contexte. «L'amendement constitutionnel proposé à référendum vise à sortir de l'impasse dans de nom-breux domaines grâce à un arsenal de dispositifs, des garanties réelles et fortes sur lesquels un Etat moderne est édifié et où le changement contribuera à aller dans le bon sens, a-t-elle dit. Elle a fait savoir, en outre, que «la date du 1er novembre constituera une étape décisive pour tous les Algériens afin d'avaliser un document consensuel comportant toutes les garanties à même de restaurer la véritable image de l'Algérie à l'intérieur et à l'étranger afin qu'elle puisse jouer des rôles compatibles avec sa position stratégique sur les plans arabe et international». Par ailleurs, elle a estimé que «ce projet de révision de la Constitution permettra de reconsidérer le rôle des jeunes en tant qu'élément essentiel de la société et leur rôle dans la prise de décisions relatives à leur avenir, renforcer les institutions de l'Etat, rendre la société civile efficiente, en plus d'accorder aux femmes une place dans l'échiquier politique». Au terme de son meeting, elle a appelé toutes les franges de la société à «contribuer au succès de ce rendez-vous électoral et à participer massivement pour hisser l'Algérie au rang des grands pays en termes de développement et de modernisation».