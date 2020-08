L'activiste, Abdelkrim Zghilèche a été condamné, hier, à une peine de 2 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 100 000 DA par le tribunal de Ziadia (Constantine). Le verdict a été mis en délibéré le

17 août dernier par le président de l'audience. Le parquet avait requis une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA à l'encontre du prévenu. Il est poursuivi pour «atteinte à la personne du président de la République» et «publications sur les réseaux sociaux pouvant porter atteinte à l'unité nationale», d'après le Comité national pour la libération des détenus (Cnld). Pour rappel, le prévenu a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de Ziadia et incarcéré à la prison de coudiat depuis le 23 juin dernier. En outre, plusieurs manifestants interpellés lors des marches de vendredi dernier à travers quelques wilayas du pays ont été relâchés.

11 autres personnes, arrêtées vendredi dernier à Biskra, seront présentées, aujourd'hui, au procureur de la République territorialement compétent.