La commune de Zighoud-Youcef, dans la wilaya de Constantine et celle de Sidi Mezeghiche à Skikda, ont commémoré hier, le 63ème anniversaire de la mort du martyr Zighoud-Youcef, tombé au champ d’honneur le 23 septembre 1956. Les autorités locales de la wilaya de Constantine, accompagnées de moudjahidine, d’enfants de chouhada, d’élus locaux et de nombreux citoyens, se sont rendus au carré des Martyrs du chef-lieu de la daïra qui porte le nom de l’ancien chef de la Wilaya II historique, où ils se sont recueillis à la mémoire de ce héros de la révolution avant de se rendre au siège de la Wilaya II historique à Oued Boukerker. Dans la commune de Sidi Mezghiche, les autorités locales se sont recueillies devant la stèle commémorative érigée à la mémoire du martyr-symbole de la région d’El Hamri, le lieu où Zighoud Youcef était tombé au champ d’honneur, il y a de cela 63 ans. A l’occasion, le moudjahid Moussa Boukhmis (92 ans), un des compagnons d’armes de Zighoud Youcef, a indiqué que le martyr, architecte des offensives du Nord-Constantinois, du 20 août 1955, était un «brillant stratège qui sentit profondément l’immense responsabilité de maintenir l’étincelle de la révolution, lancée depuis quelques mois et de desserrer l’étau sur la région des Aurès, où l’armée française asphyxiait le maquis et la population locale». Zighoud Youcef est né le 18 février 1921 à Condé Smendou, une commune de la wilaya de Constantine, qui porte actuellement son nom. Il débuta son militantisme au sein du PPA à l’âge de 17 ans et milita au MTLD puis devint membre actif de l’OS (Organisation spéciale), avant son arrestation et son incarcération en 1950 et puis sa spectaculaire évasion en avril 1954 de la prison de Annaba. Etant membre des 22 historiques, il participa aux préparatifs du déclenchement de la guerre de Libération. Il fut adjoint du chahid Didouche Mourad avant de lui succéder le 18 janvier 1955 après sa mort. Zighoud Youcef fut l’architecte des offensives du Nord-Constantinois le 20 août 1955. A son retour du congrès de la Soummam, tenu le 20 août 1956, et alors que Zighoud se déplaçait pour la réorganisation des troupes et l’explication des décisions du congrès, il fut pris dans une embuscade au lieudit El-Hamri, sur les hauteurs de Sidi Mezghiche, dans la wilaya de Skikda où il tomba au champ d’honneur un certain 23 septembre 1956 à l’âge de 35 ans.