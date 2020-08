Le RND accueille favorablement les décisions prises par l'Exécutif à l‘occasion du dernier Conseil des ministres tenu le 26 juillet dernier. Le secrétaire général de cette formation, Tayeb Zitouni, a salué, dans un communiqué sanctionnant la réunion de son bureau politique, tenue ce samedi à Alger «les dernières mesures adoptées par le Conseil des ministres, concernant l'aide de 30 000 dinars, accordée aux petits métiers, notamment les coiffeurs, les chauffeurs de taxi et les artisans ainsi que geler immédiatement le paiement des charges financières et les obligations fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques pour la période correspondant à celle du confinement». Il invite l'ensemble de ses élus nationaux et locaux ainsi que ses militants «à poursuivre leurs actions de solidarité sur le terrain en vue d'atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus sur la vie quotidienne des citoyens». Il a également salué «les au-tres mesures décidées lors des précédents Conseils, tendant à booster l'économie, la diversifier et à réduire la facture les importations, à rationaliser les dépense de l'Etat à tous les niveaux dans le but de préserver et de renforcer la souveraineté financière dans une conjoncture économique mondiale difficile». Il appelle le gouvernement à «doubler d'efforts et d'efficacité pour traduire ces mesures sur le terrain». créer une économie diversifiée et créatrice de richesses et d'emploi. Selon le SG du RND,«le programme d'action du gouvernement, intégré et global incluant tous les secteurs, a pour objectif de mettre un terme à l'économie rentière et d' édifier une économie créatrice de richesses et d'emploi». S'agissant de la révision constitutionnelle, il a réitéré les propositions de sa formation politique, issues des assemblées générales du parti, portant dans leur ensemble sur «la Cour constitutionnelle, le dossier des libertés et la création des associations...». Sur le plan organique, il a rappelé que «le dernier congrès constituait une étape décisive dans l'action du parti pour la concrétisation de son projet national». Dans son processus de restructuration, conformément à un programme d'action englobant tous les domaines, politique et socio-économique, le rassemblement ouvrira la voie à toutes les énergies et compétences, a-t-il indiqué dans son allocution à l'occasion de l'ouverture des travaux de la réunion du Bureau national du parti. Il a en outre salué «les mesures urgentes décidées par l'Etat suite au séisme qui a secoué, vendredi, la wilaya de Mila. «Ces décisions renvoient aux prémices de l'Algérie nouvelle», a-t-il estimé, se réjouissant, à l'occasion, «de l'élan de solidarité des Algériens en faveur des familles sinistrées de cette wilaya». Au plan diplomatique, il s'est félicité «de la position constante officielle de l'Algérie vis-à-vis du dossier libyen, en demeurant à équidistance de tous les belligérants». Une position, selon lui, qui «dérange les puissances colonialistes qui veulent provoquer une guerre par procuration en Libye». Il a également salué la position de solidarité de l'Algérie avec le peuple libanais, suite à l'explosion survenue au port de Beyrouth.