Le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a «longuement loué l'amendement du projet de la Constitution», lors de son meeting animé mercredi dernier, à Bouira. D'après lui «cet amendement permet à l'Algérie de rivaliser avec les pays les plus développés en matière de libertés». «Ce projet accorde une grande importance à la société civile, ainsi qu'à l'action et à la démocratie participative», a-t-il encore ajouté. Ce texte «a mis fin à l'instrumentalisation de la question de l'identité nationale grâce à la consécration officielle et définitive de tamazight dans ce projet qui sera soumis à référendum le 1er novembre prochain», a-t-il indiqué. Dans son meeting qui s'inscrit dans le cadre de la campagne en faveur de l'amendement constitutionnel, le patron du RND a soutenu que «le projet de l'amendement de la Constitution qui a apporté plusieurs points positifs, mènera le pays vers une véritable ouverture car il a mis fin à l'instrumentalisation, par certaines parties, de la question de l'identité nationale». Il a, en outre, relevé que «la question de l'identité nationale a été instrumentalisée depuis la période coloniale jusqu'à ce jour». «Certaines parties utilisent cette question sensible pour tenter de déstabiliser la nation et atteindre leurs objectifs», a-t-il indiqué.

«Avec les nouveaux articles scellant la question de tamazight, ainsi que ceux liés à l'éloignement de l'école des conflits politiques et idéologiques, l'Algérie aura franchi un important pas vers une nouvelle ère qui lui permettra de se hisser au rang des grandes nations.», a-t-il insisté. «Notre diversité culturelle et linguistique doit être une richesse et un facteur positif pour le développement de notre pays et non pas un moyen pour amplifier les divergences», a-t-il souligné dans ce contexte.

«Les amendements opérés donneront plus d'indépendance à l'action judiciaire via le renforcement du rôle de la Cour constitutionnelle et des autres institutions du secteur», a-t-il précisé ce propos.

Par ailleurs, il a plaidé pour «un véritable changement du système de gouvernance et pour sortir de la gestion centralisée et aller vers une régionalisation économique et technique décentralisée».

«Les élus locaux doivent avoir les prérogatives et pouvoirs nécessaires pour qu'ils puissent opérer un véritable changement au niveau local», a-t-il insisté. «La gouvernance locale est la base de tout développement. Donc le système de gouvernance doit être revu», a-t-il conclu.