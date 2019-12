L’ancien diplomate algérien exilé à Londres, Larbi Zitout a été condamné par contumace avant-hier par le tribunal correctionnel de Haï Djamel Eddine d’Oran à une peine de 20 ans de prison ferme, d’après le quotidien arabophone Ennahar. Le mis en cause est poursuivi pour trois chefs d’accusation : «Intelligence avec une puissance étrangère, atteinte à l’autorité de l’armée, insulte et diffamation.» Pour rappel, Mohamed Larbi Zitout a été très actif sur les réseaux sociaux depuis le début du Mouvement populaire. Il est connu pour être proche du mouvement politique Rachad, fondé en 2007 à l’étranger. Il est soupçonné de vouloir surfer sur la vague du soulèvement populaire né le 22 février dernier et d’avoir des accointances avec le lobby étranger, hostile à l’Algérie. L’homme est très présent sur les réseaux sociaux où il anime des séances vidéos dans lesquelles il parle de l’actualité politique en Algérie depuis la capitale britannique. Le mouvement Rachad est constitué en Europe par des membres du réseau de l’ex-FIS dissous. Larbi Zitout et Mourad Dhina sont ses principaux animateurs. La fonction de ce mouvement consiste à disculper l’ex-FIS de sa responsabilité dans la tragédie des années 1990. Il faut savoir, enfin, que Mohamed Larbi Zitout était un attaché diplomatique à l’ambassade d’Algérie en Libye et a occupé d’autres postes de diplomate jusqu’à sa démission en 1995, pour éviter de répondre à une convocation qui lui avait été envoyée par le ministère des Affaires étrangères.

Ce dernier est parmi ceux ayant contesté l’arrêt du processus électoral en janvier 1992.