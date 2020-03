La pandémie du coronavirus qui guette le monde ne semble pas déranger les ouailles de l'islamisme mortifère. Les adeptes, voire les sous-fifres de l'internationale islamiste cherchent à plonger les Algériens dans un autre terrorisme, un terrorisme biologique en appelant les Algériens et les Algériennes à maintenir les manifestations de mardi et de vendredi, même si le coronavirus constitue une menace quasi désastreuse pour la santé de la majorité des citoyens et citoyennes.Les affidés de l'idéologie obscurantiste et moyenâgeuse visent à faire le pressing sur la situation politique du pays en général et sur le Mouvement populaire en particulier. Ce pressing s'explique en termes d'agenda, il s'agit de ne pas permettre aux Algériens d'aller vers une situation, voire un processus politique conçu sur fond d'un compromis et une issue négociée. D'où les appels hystériques de certains porte-voix de cette nébuleuse islamiste qui est inféodée à ses maîtres de l'étranger. Parmi ces hystériques qui assurent à merveille la tâche d'agent de la Turquie, le bastion de l'intégrisme islamiste international au nom du congrès de la «Ouma» «mou3tamar el Ouma», dont le mouvement Rached en fait partie depuis sa création en 2007, apparaît le sinistre et funeste Larbi Zitout, l'un des membres fondateurs de ce mouvement obscurantiste visant la mise en place la chari'a islamique. Ce sbire de la Turquie et du Qatar et autres pays dont la manipulation de l'islamisme fait partie de sa suprématie en termes géostratégiques, ne cesse de déverser ses fiels et ses impostures en ciblant une catégorie de jeunes, désoeuvrés et sans une base de conscience par rapport aux enjeux qui se trament dans le monde en général et dans le pays en particulier. Ce criminel est allé jusqu'à inciter les jeunes à maintenir les manifestations durant les mardis et les vendredis et aussi l'escalade graduelle durant chaque samedi. Mais cet agent connu et reconnu par ses accointances avec les services étrangers à franchi le Rubicon en appelant les jeunes à «ne pas écouter ceux qui vous disent qu'il faut arrêter les marches de mardi et de vendredi à cause du coronavirus. Le coronavirus est un mensonge instrumentalisé par le régime pour casser le Hirak», et d'ajouter «le système actuel c'est lui qui tue ce n'est pas le coronavirus, il ne faut pas écouter les mensonges de ce régime qui veut mettre un terme à la mobilisation des Algériens». C'est ahurissant d'entendre des appels de cette nature incitant les jeunes Algériens à maintenir les marches sans tenir compte du danger qu'ils courent à cause de la propagation du virus et sa pandémie. Ce terroriste islamiste et son organisation terroriste Rached ne se soucient pas outre mesure de la vie des jeunes Algériens qui s'exposeront à la menace sérieuse et gravissime de l'épidémie du coronavirus. Il a même considéré que les jeunes Algériens «n'ont rien à perdre, les Algériens ont tout perdu avec ce système qui les a privés de tous les droits, contrairement aux Anglais et aux Allemands qui ont peur de mourir de ce virus parce qu'ils vivent dans des pays où ils ne sont privés de rien» (sic). Le criminel Zitout a dit en clair que les Algériens ne sont pas comme les Anglais et les Allemands, ils ne méritent pas le droit de vivre, étant donné qu'ils «n'ont pas de droit dans leur pays que le système mafieux leur a spolié». Un discours criminel digne d'un représentant de l'organisation terroriste Rached qui a soutenu l'Otan dans ses interventions en Libye, la Syrie en renforçant la présence des organisations terroristes comme Daesh, Al-Qaïda et d'Al- Nosra dont ce criminel de Zitout fait partie structurellement puisqu'il s'est réuni avec les chefs de ses organisations terroristes à l'image de Hakem Al Matiri, Hacen El Daki et Abou Hafs al-Mauritani, mufti d'Al-Qaïda du Maghreb islamique. Tous ces noms font partie du «Mouatamar el ouma» qui siège à Ankara.