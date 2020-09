La citoyenneté a, a priori, un rôle axial dans l'édification de l'Algérie de demain. C'est en tout cas l'avis de nombreux habitants de cette wilaya, dont l'intime conviction de participer le 1er novembre prochain au référendum pour la nouvelle Constitution, ne fait pas de divergence. La situation sanitaire ne sera en aucun cas un obstacle pour l'accomplissement de ce devoir essentiel, pour l'avenir du pays, ont estimé plusieurs interlocuteurs. Pour ces derniers, il est impératif de jouer le rôle d'allié décisif dans l'édification de l'Algérie nouvelle.

Pour certains, le 12/12/2019, date de l'élection présidentielle, était le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du pays. « Nous avons adhéré à l'esprit du changement avec notre vote pour l'élection de Abdelmadjid Tebboune en tant que président de la République. Aujourd'hui, nous devons également adhérer à sa vision, qui porte à donner un nouveau souffle à l'Algérie, à travers l'amendement de la Constitution», nous dit-on. Pour d'autres, «le projet de révision de la Constitution qui sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre prochain, accorde une place de choix à la citoyenneté, aux libertés et à l'Etat de droit. Que veut-on de plus?» se sont demandés ceux-là. Pour les uns comme pour les autres, la nécessité pour l'Algérie est de «reprendre les choses en main et redresser la barre du pays qui, à un moment donné a failli déraper» Dans la majorité de leurs propos, les Annabis considèrent que le référendum est une nécessité cruciale pour aller de l'avant. Par ailleurs, notre surprise fut grande de voir comment les Annabis sont conscients. Comment le temps et les événements n'ont pas eu d'impact sur eux. Ils se rappellent du moindre détail des séquences qui ont marqué les quelques mois passés. «Tebboune avait, lors de sa campagne électorale pour la présidentielle de décembre 2019, plaidé dans ses ‘'54 engagements'', pour l'édification d'une société capable de prendre ses responsabilités comme contre-pouvoir, en tant qu'instrument d'action publique au service du citoyen et de la nation», nous lance-t-on. C'est pour cela que les Annabis ne ménageront aucun effort, pour accompagner le président de la République, dans sa politique afin de faire sortir le pays du «gollot».