C’est dans une vidéo postée sur la page de son parti, que Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP), répond à la rumeur lancée, hier matin, suite à l’entretien qu’elle avait accordé au quotidien arabophone El Khabar, dans son édition d’hier.

Titré : «Prêt au dialogue sérieux avec le nouveau président, après des mesures d’apaisement», l’article a eu l’effet d’une bombe au sein de la mouvance radicale du Mouvement populaire. Le parti du Pacte pour l’alternative démocratique qui rejette tout dialogue avec le pouvoir, s’est vu sérieusement ébranlé, le temps que cette information, soit devenue virale sur le Net. Nous devons nous adapter», soulignait la présidente de l’UCP. «Il est clair que le pouvoir a choisi une voie complètement contraire à celle voulue par les Algériens dans leur révolution pacifique», avant d’ajouter : «L’élection présidentielle a été imposée, malgré son rejet par une large frange de la population», et que le président donné vainqueur de ce scrutin, «jouit de peu de légitimité, et cela même si l’on prenait pour argent comptant les chiffres officiels qui ont certainement été gonflés ». Affirmant dans ce sens qu’«il est possible au nouveau président de recouvrer son manque de légitimité, par des mesures effectives et opérationnelles permettant la sortie de crise multidimensionnelle à laquelle nous faisons face». Pour ce qui est de l’appel au dialogue lui-même, Zoubida Assoul a regretté le fait qu’il n’ait été que suggéré, lors de la première allocution du président Tebboune, le soir de son élection.«Une ouverture au dialogue sans exclusive, qui n’est plus revenue depuis le discours prononcé le jour de son investiture», dit-elle. Elle s’est défendue sur la vidéo postée sur la page facebook, de son parti d’avoir viré de bord. Elle a commenté l’attitude du président de «pure extrapolation sur la base de promesses proclamées le 13 décembre». Assurant que ce qui la concerne elle ne rejette pas le dialogue, à partir du moment où il est sérieux et qu’il offre les conditions favorables et nécessaires à son bon déroulement, et ce, à travers des décisions favorisant l’apaisement. Il est à noter que les précisions urgentes de l’avocate sont intervenues suite à ses déclarations dans cet entretien qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, lors de déclarations antérieures, Zoubida Assoul s’est dit favorable à la structuration du Hirak, autour d’une plate-forme de revendications claire avant d’aller au dialogue.