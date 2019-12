En 1934, une photo donnait un rayonnement mondial à cette créature légendaire. Depuis, les théories se sont multipliées, malgré une nouvelle étude scientifique qui met à mal celle d’un véritable monstre.

C’est un simple cliché publié dans les colonnes du Daily Mail, le 21 avril 1934, qui fera de Nessiterras Rhombopteryx, surnommé Nessie, une star planétaire. Son auteur, Robert Kenneth Wilson, un chirurgien londonien en excursion aux abords du lac écossais, raconte avoir vu «les eaux enfler soudainement et un étrange animal émerger un court instant, à 200 mètres du rivage». Peu importe que son auteur révèle, des années plus tard, que la photo était truquée, le monstre du Loch Ness entre dans l’histoire.

Mais Nessie n’a pas attendu d’être «photographié» pour faire parler de lui. Bien au contraire, ce monstre marin aurait été aperçu pour la première fois par le moine irlandais Saint-Columba, en l’an 565 dans la rivière Ness, qui relie le Loch à la mer du Nord.

Après la crise de 1929, le Loch Ness, jusque-là très prisé des touristes, se déserte. Alex Campbell, le correspondant de l’Inverness Courrier, un journal local, décide d’écrire un article sur le monstre évoluant dans les eaux sombres et froides du lac, dont lui parlait sa grand-mère. Il s’agirait d’un kelpie, une créature issue du folklore écossais, revêtant les traits d’un cheval marin. « À ce moment-là, King Kong sort en salles, avec son Brontosaurus. Il se forme une sorte de contagion dans l’esprit des gens, entre l’image du dinosaure et celle du kelpie. L’imaginaire du grand public fait le reste », explique au Parisien, Anne Van de Winkel, docteur en information et communication et spécialiste des légendes urbaines.

La légende traditionnelle du monstre est remise au goût du jour, et les touristes reviennent au Loch Ness. Les photos et les témoignages se multiplient. Les riverains du lac contribuent également à alimenter le mythe. L’un d’entre eux explique, dans son testament, avoir sculpté un monstre en bois, qu’il s’amusait à sortir régulièrement.

Sorti de l’imagination d’un écolier ?En mars 2018, Bob Stewart, un député conservateur britannique, affirme que Nessie a été inventé de toutes pièces par son grand-oncle… pour un retard à l’école. « Lui et un autre garçon ont affirmé qu’ils étaient en retard parce qu’ils venaient de voir le monstre du Loch Ness, a-t-il assuré au Daily Mail, rapporte Ouest-France. L’histoire a pris des proportions incroyables. Il n’a jamais pu dire que c’était faux. Ce n’est qu’à ses funérailles que mon oncle a déclaré que son père n’avait jamais vu le monstre du Loch Ness et qu’il l’avait créé de toutes pièces.»À ce jour, aucune preuve scientifique n’a permis de confirmer l’existence du serpent de mer le plus célèbre du monde. Même la toute dernière étude scientifique, révélée ce jeudi par une équipe de chercheurs néo-Zélandais et qui évoque la présence «plausible» dans le lac, d’une «très grosse anguille», se garde bien de présenter toute conclusion définitive.