Stupéfaits étaient les journalistes algériens qui ont pénétré dans l’un des showrooms de LG se trouvant au cœur même de Séoul en Corée du Sud.

Des réfrigérateurs et cuisinières dernier cri au design fin et agréable, des téléviseurs dotés d’une technologie de pointe qui se voit à l’œil nu, des smartphones à deux écrans et des robots…autant d’innovations technologiques qui ont plongé les uns et les autres dans un monde parallèle aux allures de science-fiction. A peine arrivés sur place, ces derniers, les yeux pétillants de curiosité, ont aussitôt tenté de se familiariser avec les dernières technologies LG. Des produits venus tout droit du futur, et qu’on ne se lasse pas d’admirer et surtout d’essayer. Ces appareils ont tous un point commun, ils sont dotés d’une intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle à portée de main

Peut-on imaginer une seule seconde, une portière de frigo qui s’ouvre rien qu’en détectant un mouvement du pied ? Mieux encore, une télévision enroulable ?

On entend souvent dire que les visées de l’intelligence artificielle sont de mimer le cerveau humain, cela dit, avec les avancées faites en la matière, elle risque très vite de dépasser les facultés cérébrales des hommes.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle intrigue autant qu’elle passionne. Elle commence à être introduite dans la vie quotidienne des consommateurs, mais dans un futur très proche, le recours de l’homme à l’IA revêtira inéluctablement un caractère « vital ».

Ceci n’est nullement une vision futuriste, mais un constat établi présentement dans le monde du progrès technologique. La diversité des produits de toute sorte, dotés d’options ultrasophistiquées, notamment dans les marchés des pays les plus développés, illustre assez bien cette innovation.

En dépit d’une rude concurrence dans le domaine, l’entreprise sud-coréenne LG est arrivée encore une fois, à se distinguer, à travers la présentation d’une nouvelle gamme de produits électroménagers, dotés d’une intelligence artificielle (LG ThinQ), dont les visées consistent à améliorer « le quotidien des consommateurs » où qu’ils soient.

Il y a lieu de signaler que certains de ces appareils sont déjà commercialisés en Algérie. On citera à titre d’exemple, le réfrigérateur InstaView, lequel existe sur le marché algérien en produit importé. Tandis que le climatiseur ArtCool, a lui, été lancé en production locale. En ce qui concerne les produits fraîchement intégrés dans le marché local, on trouvera une machine à laver portant le nom de Vivace, ainsi qu’une cuisinière prémium comprenant six feux, du nom de Cancun. Dans la gamme réfrigérateurs, LG a présenté des frigos side by side (une porte à côté de l’autre), mais aussi des french door ; (les congélateurs en dessous en plus des deux portes au-dessus).

Il est par conséquent utile de souligner qu’il y aura bel et bien des produits qui seront produits localement, dont le climatiseur ArtCool.

« Alors que les réfrigérateurs classiques arborent souvent des portes ordinaires avec des distributeurs de glaçons, InstaView Door-in-Door de LG impressionne les médias et les acteurs de l’industrie avec son panneau en verre épuré de 33 pouces encore jamais vu et ses nombreuses fonctions innovantes. De plus, l’intérieur est illuminé lorsque le panneau est toqué deux fois. Cela permet aux utilisateurs de voir à l’intérieur sans avoir besoin d’ouvrir la porte ni gaspiller de l’air froid, transformant ainsi la manière dont les consommateurs interagissent avec les réfrigérateurs, passant d’un appareil qu’ils doivent ouvrir pour voir ce qu’il y a à l’intérieur, avant d’ouvrir.

Dans le même registre, LG lance sa dernière machine à laver à chargement frontal en Algérie. «Doté d’un moteur DD amélioré, le nouvel appareil élargit la définition de ‘’grande performance de lavage’’ pour inclure un entretien minutieux du tissu. À l’aide de l’apprentissage en profondeur – qui s’appuie sur une vaste quantité de données recueillies par LG – l’IA DD permet d’ajuster finement les modèles de lavage, de détecter automatiquement le poids de la lessive et d’évaluer avec précision la douceur du tissu.

Cela garantit des résultats exceptionnels à chaque fois, et réduit l’occurrence de dommages de tissu de 18 pour cent, prolongeant la durée de vie des articles de vêtements préférés.»

Simplifier la vie pour le consommateur

Davantage de précisions ont été apportées au parterre de journalistes, par différents managers de LG, pour donner une meilleure explication sur ce qu’est un produit ThinQ mais surtout son objectif sur le court et le moyen-terme. « C’est simple, la ThinQ vise principalement à faciliter au consommateur ses tâches quotidiennes à la maison », se sont accordés à dire, Seung Taek Ryu, responsable des ventes de réfrigérateurs en Afrique du Nord et au Moyen Orient, ainsi que Jung Hwan Kim qui est responsable des ventes des machines à laver LG. Les deux intervenants ont alors expliqué, que doter des appareils électroménagers d’une I A, rentre dans le cadre d’une création d’une maison du futur, ce qu’on appelle une «Smart Home», maison intelligente, en français.

Et c’est peu de le dire ! S’agissant des objectifs de LG sur le court et le long terme du point de vue produits «ThinQ», Seung Taek Ryu, nous expliquera que l’entreprise qu’il représente envisage de «développer davantage les produits prémium, et ce, en adéquation aux besoins exprimés par le consommateur». Il fera remarquer qu’en dépit du caractère ultramoderne des appareils dotés de ThinQ, «ils ont la particularité de réduire la consommation en énergie».

En termes d’investissements en Algérie, les deux intervenants ont mis l’accent sur le fait qu’il existe aujourd’hui des problèmes qui entravent une quelconque opération de ce genre.

L’arrêt des importations ayant pénalisé les activités, ils expliqueront en outre que les partenariats se déroulent bien, mais ça coince au niveau d’une politique gouvernementale assez rigide en la matière. Ils espèrent ainsi une nouvelle orientation qui permettra éventuellement à l’Algérie de s’ouvrir à l’investissement étranger. S’agissant de la qualité des produits commercialisés en Algérie, Seung Taek Ryu et Jung Hwan Kim ont assuré que c’est la même que celles qui sont présentes sur les marchés internationaux. « Il y va de la crédibilité de LG », soutiennent-ils, en expliquant que LG focalise tous ses efforts pour trouver la meilleure qualité à chacun de ses produits. A côté de ces produits, LG a présenté d’autres appareils électroniques dotés de l’option ThinQ, lesquels sont destinés à être mis sur le marché nord-américain. Il s’agit entre autres, du téléviseur LG enroulable OLED avec écran de 65 pouces.

Sa particularité, est sa capacité de se plier afin de disparaître entièrement dans le meuble. Une invention ingénieuse, qui permet au consommateur un gain de place dans l’enceinte de sa maison et une fonctionnalité étonnante.