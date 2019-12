L’Union astronomique internationale a approuvé cette semaine l’attribution de noms algériens à deux astres situés en dehors du Système solaire. Selon Jamel Mimouni, président de l’association d’astronomie «Sirius», cité par l’Agence officielle APS, ces deux astres d’exoplanètes s’appelleront désormais «Hoggar» et «Tassili».Selon Mimouni, qui est également coordinateur national du comité de la nomination des exoplanètes auprès de l’Union astronomique internationale, c’est le Comité algérien qui a proposé ces deux noms. «Ces deux noms ont été proposés par le comité algérien participant aux côtés de 112 pays à une campagne de dénomination des exoplanètes et leurs étoiles hôtes», a-t-il fait savoir.«Les noms proposés «Hoggar» et «Tassili», des massifs montagneux situés au cœur du Sahara dans le sud de l’Algérie ont été approuvés mardi par l’Union astronomique internationale au cours de la cérémonie de célébration du centenaire de la création de cet organisme international, tenue à l’observatoire de Paris», a indiqué Jamel Mimouni.Aussi, il a fait savoir que « les observations astronomiques de la dernière génération ont découvert plus de 4000 planètes en orbite autour d’autres étoiles, appelées exoplanètes». Il a également souligné que «les astronomes catalogueront leurs nouvelles découvertes désormais par des noms propres, comme cela se fait pour le corps du Système solaire».