L'année 2020 a été inhabituelle, le monde entier a été confronté à d'énormes défis. Bien que nous ne puissions pas changer le monde, nous pouvons continuer à nous efforcer à nous améliorer, comme tant d'entre vous le font.

Fiers que nos produits performants et nos technologies de pointe aient apporté des changements positifs dans la vie de tant de gens, OPPO souffle sa 16ème bougie avec un bilan d'évolution considérable depuis ses 16 dernières années. Voici les moments-clés qui ont défini notre parcours en 2020.

Nous avons été fiers d'être l'un des premiers OEM à avoir proposé la dernière mise à jour d'Android 11 à nos utilisateurs mondiaux - le ColorOS 11, conçu pour vous faciliter la vie, a été lancé en septembre. Son lancement opportun, qui faisait suite à l'annonce d'Android 11 de Google, était le fruit d'une étroite collaboration entre les deux entités.

Le ColorOS 11 propose des options, des thèmes et des fonds d'écran, des polices, des icônes et des sonneries toujours personnalisables, garantissant ainsi une expérience vraiment unique. En même temps, et avec l'aide de Three-Finger Translate, Flexdrop, Private System et d'autres fonctionnalités robustes qui améliorent considérablement l'efficacité du travail, il est plus facile que jamais d'atteindre le bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Grâce à ColorOS et aux efforts incessants de notre équipe de R&D, notre OPPO Find X2 Pro a été nommé en août dernier le «smartphone le plus avancé 2020-2021» par l'European Image and Sound Association (EISA), un groupe comprenant 61 des magazines d'électronique les plus respectés au monde.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé qui étaient les leaders de 2019 en matière de demandes internationales de brevets dans le cadre du système du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT). Nous nous sommes classés parmi les 5 premières entreprises déposantes grâce à nos impressionnantes 1 927 demandes de brevets. Cela indique une nouvelle étape franchie par OPPO sur la voie du développement pour devenir une entreprise encore plus ouverte et plus innovante.