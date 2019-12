Lave et magma sont deux termes se rapportant au volcanisme et que l’on a parfois tendance à employer indifféremment. Pourtant, tous deux désignent bien des matériaux différents. La lave et le magma, des termes employés dans le milieu du volcanisme, sont tous les deux issus de roches en fusion. Le terme de « magma » désigne la roche fondue située dans la Terre. Le magma est soumis à des températures et à des pressions élevées. Il se compose de gaz dissous, de liquides, de particules volatiles et d’éléments solides. Quand il refroidit, il se transforme en roche ignée de deux types : lorsque le magma reste confiné sous terre, on appelle sa roche ignée de la « roche plutonique » ; lorsque le magma monte en surface, sa roche ignée est désignée par le terme de « lave ». Ainsi, la lave correspond-elle à un magma poussé hors de terre à l’occasion d’éruptions volcaniques. Au sortir du cratère, la température de la lave est comprise entre 700 °C et 1 200 °C. Elle se refroidit rapidement - en surface du moins - au contact de l’air libre.La composition chimique de la lave est différente de celle du magma. Elle contient généralement moins de fer et de magnésium et davantage de calcium, de sodium ou de potassium. En arrivant à la surface, la lave connaît une chute de pression à l’origine d’un dégazage (dioxyde de carbone, vapeur d’eau, etc.). Certains éléments contenus dans la lave ont aussi tendance à s’oxyder, comme le soufre par exemple.