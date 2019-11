L’association « Secouristes de la wilaya de Bouira » vient de se mettre à l’évidence en organisant une opération de collecte de vêtements utilisés au profit des nécessiteux. L’action a connu une réussite considérable et honore ses instigateurs qui, pendant trois jours, ont dressé un stand à l’entrée de l’Office des établissements de jeunesse (Odej). Une quantité de vêtements encore utiles a été ramassée et triée pour être ensuite distribuée aux personnes démunies. Cette association à travers son opération vient de rappeler l’important rôle que peuvent jouer ces acteurs de la société civile quand d’autres se mêlent de la politique qui n’est pas de leur ressort, surtout que sur les statuts ils s’interdisent l’activité politique. On constate ces derniers jours un regain d’activité de « cercles » qui s’alignent ou s’allient à des candidats à la présidentielle prochaine. Le mouvement associatif tel que défini par la législation en vigueur est « un regroupement de bénévoles désireux de participer à l’essor de la société dans les domaines culturel, sportif ou social ». Soutenir un candidat ou exprimer son point de vue sur un programme est une violation caractérisée des statuts. Ces dépassements sont quelquefois prisés par l’autorité qui n’hésite pas à doter ces associations en aide financière sur les budgets communaux, de wilayas et nationaux. C’est cette « facilité » qui laisse la porte ouverte à des opportunistes qui sont à la tête d’associations à caractère national, de wilaya et communal.

Le mouvement associatif s’accentue au mois de Ramadhan avec ces aides directes en denrées, les opérations de circoncision, les restaurants « Errahma ». Même si certains justifient cet état de fait par le caractère sacré de ce mois au plan religieux. Pour un citoyen, le sujet nécessite une approche plutôt philosophique « « aider un pauvre est un principe de notre religion. Quand on voit le nombre de pratiquants qui se bousculent aux portes des mosquées on se dit qu’aucun nécessiteux ne peut rester sans «Ftour». Hélas ! les valeurs sont parties laissant place à l’égoïsme et il n’est plus rare de voir le voisin de palier dans le besoin sans qu’aucun ne bouge le bout du doigt… ». Outre-mer, le mouvement associatif active dans le cadre strictement défini par la loi. Les restos du cœur, créés par le défunt humoriste Coluche reste un cas d’école. A ce sujet, Hamid, un gardien d’une école primaire affirmait : « L’action est conjoncturelle, le nécessiteux a besoin d’aide à tout moment, pas seulement au mois de Ramadhan, à moins qu’on pense que les gens mangent ce mois seulement. L’état fait des efforts pour atténuer les souffrances du citoyen, mais l’aide n’arrive pas toujours aux méritants. Beaucoup de vrais nécessiteux, par orgueil ne s’inscrivent pas. Ils comptent sur l’aide des proches et des voisins… ». Chez nous et comme dans la totalité des activités de la société, le politique a pris le dessus et nos associations ont fini par devenir des relais à des cercles qui ne sont pas toujours identifiés. Le changement exigé par le Mouvement populaire déclenché le 22 février dernier passe par une épuration des rangs de ce mouvement associatif qui peut jouer un rôle d’une extrême importance dans l’Algérie de demain.