La troisième session ordinaire de l’Assemblée populaire de la wilaya de Bouira s’est déroulée pendant deux jours. Cette session, en plus de l’importance des dossiers traités, aura montré la nette évolution des interventions, des recommandations des intervenants, mais aussi la bonne maîtrise des débats par le président vis-à-vis des élus et du wali, par rapport aux membres de son exécutif. Les deux responsables ont conduit les débats où a prévalu la responsabilité, la transparence et le bon discernement. Plusieurs dossiers concernant le développement local ont été passés en revue par les élus et débattus avec l’exécutif. Les cinq élus du RCD ont boycotté la session, en signe de protestation contre «l’emprisonnement illégal pour opinion» comme l’avaient mentionné les pancartes soulevées, le premier jour, par les partisans de ce parti politique.

Hormis ce fait, la session s’est déroulée dans des conditions optimales où chaque partie a exposé sa vision et ses points de vue sur des dossiers comme l’aménagement urbain, la rentrée scolaire et les résultats aux examens nationaux de l’exercice 2018-2019, la rentrée sociale dans toute sa dimension. « Ce climat de sérénité et d’entraide est la réponse à ceux qui ont voulu ternir les relations entre les élus et l’exécutif alors que leur place est dans l’hémicycle pour rapporter les doléances de leurs électeurs. Nous sommes ici pour un travail complémentaire entre les représentants du peuple et l’administration dans cette démarche, pour améliorer les conditions d’existence de nos citoyens » commentera le président de l’APW, Ahmed Boutata. Tout au long des trois jours, les directeurs de l’administration locale, le directeur de l’éducation, la directrice de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat… se sont succédé pour présenter des dossiers sur chaque secteur. Les commissions de l’assemblée ont, de leur côté, lu leurs rapports. Lors des questions directes, bon nombre sont revenus sur le manque d’eau, de gaz, les routes, les conditions de scolarité…

L’intervention d’un élu, qui ne connait pas encore ses prérogatives, ira jusqu’à évaluer le travail du wali. Dans sa réponse et malgré son caractère tranquille et respectueux, le wali s’emportera pour remettre l’intervenant à sa juste valeur. «Je ne vous permet pas d’évaluer mon travail parce que ceux qui sont habilités à le faire sont très, très loin de votre niveau», dira Limani.

Le chef du groupe FLN Farid Eddine Bakiri étonnera toute l’assistance quand il annoncera que son groupe et celui du parti TAJ auraient saisi leurs tutelles respectives pour se retirer de l’APW.

«En signe d’adhésion au Hirak qui, depuis 37 vendredis, réclame des revendications légitimes et pour montrer notre totale symbiose avec le peuple, nous avons émis le vœu de quitter l’APW et d’écourter nos mandats», annoncera Bakiri.

Dans son allocution de clôture, le P/APW de Bouira a insisté sur le rôle des élus en ces moments difficiles. «Nous, les membres de l’APW, les élus locaux devront plus que jamais nous mobiliser pour préserver la quiétude, la paix, le bon sens.

Nous devons prémunir notre unique pays des dangers qui le guettent», conclura le président de l’APW.