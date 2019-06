La deuxième session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya s’ouvre aujourd’hui pour aborder plusieurs points concernant le développement local. Cette session, la seconde depuis l’avènement du Mouvement populaire revendiquant le départ du système, est attendue pour redonner à l’acte politique public sa place dans la société. Nul n’ignore que depuis le 22 février dernier, la vie politique a connu un net frein qui a nuisiblement affecté plusieurs segments du développement. Cette session abordera des points très importants comme le budget supplémentaire pour l’exercice 2019. Les élus et l’exécutif passeront en revue l’état d’exécution des recommandations de la plénière passée. La réunion approuvera aussi les comptes administratifs de la wilaya pour l’année budgétaire 2018. La réunion reviendra aussi sur les bilans de la direction de l’action sociale relative à l’opération Ramadhan. Les services agricoles présenteront un rapport concernant la campagne moisson-battage et les mesures prises pour la collecte des céréales. La lutte contre les feux de forêt, et les maladies à transmission hydrique sont les deux autres points retenus à l’ordre du jour. La session clôturera ses travaux avec le dossier de l’université et les œuvres universitaires.