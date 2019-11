Le monde de l’artisanat, dans la wilaya de Tizi Ouzou, vient de se voir enrichi d’une autre manifestation culturelle et économique. La 1ère édition de la fête de la vannerie se tiendra à la Maison de la culture à partir de samedi prochain au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Cette manifestation qui s’étalera jusqu’à lundi 11 novembre, sera organisée par plusieurs partenaires. Ainsi, la collaboration de la direction du tourisme et de l’artisanat avec la direction et la Maison de la culture, ainsi que la wilaya, sous le parrainage du ministère de la Culture, ont réussi à tenir la promesse de réserver aux artisans spécialisés dans la vannerie, leur fête. C’est là également une occasion en or pour promouvoir l’art du maniement du roseau. La manifestation sera l’occasion par ailleurs, de rendre un vibrant hommage à Slimane Tamoud et à Mohamed Iratni qui ont su faire vivre cet art, alors que toutes les conditions plaidaient pour son extinction.Cette fête, qui se tiendra par ailleurs à l’occasion de la Journée nationale de l’artisanat regroupera au niveau des halls de la Maison de la culture, Mouloud Mammeri, des artisans venus de plusieurs wilayas du pays. Ces derniers trouveront, là une opportunité de promouvoir leur art, qui consiste à manier le roseau pour fabriquer des paniers et autres objets. Des stands seront ainsi mis à leur disposition, afin de recevoir un large public curieux de découvrir ce métier rare, que les anciens ont maîtrisé à la perfection, à l’instar de tous les Méditerranéens.En fait, cette fête vient s’ajouter à d’autres, qui se tiennent dans la wilaya de Tizi Ouzou. Divers produits du terroir sont mis en valeur grâce à ces occasions. La vannerie, elle, de l’avis de quelques artisans peut constituer un segment important dans l’économie locale. Pour eux, la vannerie rime avec la protection de l’environnement, parce qu’elle peut remplacer le plastique à usage domestique. Les paniers sont en effet une véritable alternative au sachet en plastique qui défigure l’environnement à cause de son utilisation excessive. Des campagnes de sensibilisation accompagnant le développement de ce métier peuvent répandre et propager le réflexe de l’utilisation des objets obtenus par la vannerie pour remplacer les pratiques néfastes, de nos jours. Cet objectif va de pair avec le développement de la vannerie qui pourra ainsi faire vivre les artisans qui la pratiquent et pourquoi pas aller vers une industrie légère.