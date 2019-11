Neuf ans après son assassinat par une bande de malfaiteurs et de rançonneurs, l’entrepreneur Hand Slimana est toujours resté dans les mémoires. Et, ils étaient très nombreux à venir ce jeudi à Imekhlef pour la commémoration de ce triste anniversaire avec la famille et les habitants du village. L’homme était très apprécié et les témoignages étaient nombreux sur ses faits et gestes parmi ceux qui l’ont connu. C’était un vibrant hommage qui vient de lui être rendu, prouvant par là même que les gens ne sont près d’oublier.

Par cette matinée de jeudi où le soleil se faufilait derrière les nuages, la place où se trouve le mémorial érigé en la mémoire de l’entrepreneur Hand Slimana était remplie de monde. Des discussions sympathiques ponctuaient ces moments chargés d’émotion en présence des membres de sa famille. Aux environs de 10h, on procéda à la cérémonie de pose d’une gerbe de fleurs, suivie d’une lecture de versets coraniques. Par la suite, la foule s’est dirigée vers la place du village Imekhlef pour une autre cérémonie très conviviale.

Sur place, les lieux étaient chargés de quiétude et de bien-être intérieur. Un mausolée situé dans un endroit couvert d’arbres hauts et fiers de connaître plusieurs générations des ancêtres du village. Ces derniers reposent encore dans un cimetière, situé sur ces lieux, propice à la méditation et à la paix intérieure. Les présents regroupés autour des vieux du village ont assisté à des témoignages émouvants sur Hand Slimana qui a toujours vécu en communion avec les gens de son village. Ses faits et gestes pour venir en aide à ses concitoyens et pour l’amélioration de leurs conditions de vie, ont été évoqués pour rappeler à la jeunesse que cet homme est un exemple qu’il ne faudra jamais oublier.

Après cette cérémonie très conviviale, les présents ont été invités à un mégacouscous dans toutes ses déclinaisons. Des plats préparés avec des fèves, des poids-chiches et autres ingrédients qui mettent en évidence l’enracinement des familles du village Imekhlef dans ses belles traditions ancestrales de Kabylie.

Pour rappel, l’entrepreneur Hand Slimana a été kidnappé et assassiné le 14 novembre 2010. Le défunt a résisté à ses ravisseurs qui l’ont tué d’une rafale de Kalachnikov. La nouvelle a plongé toute la région dans la consternation. Quelques temps plus tard, l’enquête des services de sécurité a conduit à l’arrestation d’un réseau de malfaiteurs et de rançonneurs, composé de 14 individus dont nombreux sont issus de la même région. Ces derniers, ajoutait l’enquête, étaient impliqués dans 19 autres affaires liées aux kidnappings perpétrés dans la région. Le même réseau, ainsi que bien d’autres, a semé la terreur en Kabylie et provoqué une saignée économique.

En effet, durant ces années de plomb, les entrepreneurs et autres riches ainsi que leurs progénitures, étaient la cible privilégiée de ces gangsters. En quelques années, ils ont pu vider la région de Kabylie de sa sève économique. Des entrepreneurs qui participaient au développement de la région à l’instar de Slimana ont été tués et d’autres rackettés. Beaucoup d’entre eux ont quitté la wilaya pour aller s’installer ailleurs. Dans la région, les gens ne sont pas près d’oublier que le banditisme qui a sévi durant des années a engendré une baisse drastique des investissements. Un fait qui a créé un malaise social jamais égalé.