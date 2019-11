Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Programme d’appui au secteur de l’agriculture (Pasa) approuvé par les instances de pilotage du Pasa (CTR et Copil) de l’Union européenne, une session de formation sur les bonnes pratiques de la cueillette des olives a été assurée par Saïd Chedli, expert en oléiculture et formateur tunisien au profit des oléiculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou au niveau de l’Itmas de Boukhalfa avant-hier et hier les 10 et le 11 novembre 2019.

Cette session de formation a vu la présence du directeur des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou et les cadres de la DSA dont le chef de service Opat, la chargée de la filière oléicole et la chargée de la formation vulgarisation, la P-DG de l’Ergr Djurdjura, le directeur et les cadres de l’Itmas de Boukhalfa, le président, le SG et les cadres de la Chambre de l’agriculture de la wilaya, le représentant du Pasa, Saïd Chedli, expert en oléiculture, formateur tunisien, la subdivisionnaire de Bouzeguene et la CTA de la commune d’Illoula Oumalou, les représentants des subdivisions agricoles de Maâtkas, Tigzirt et Tizi Gheniff, des membre du Conseil interprofessionnel de la filière oléicole de Tizi Ouzou, le président de l’Association Achvali Nath Ghovri, ainsi qu’un grand nombre d’oléiculteurs venus profiter de l’expertise tunisienne.

La coopération avec ces organismes et les experts venus des pays producteurs d’huile d’olive ne sera que bénéfique pour nos oléiculteurs. Avec un bagage technique qui dépasse de loin le nôtre, ces techniciens peuvent apporter l’expertise qui manque à nos professionnels. A l’évidence, les Tunisiens nous dépassent de loin dans le domaine de l’oléiculture.

Ce pays voisin est l’un des plus grands producteurs après l’Espagne. Son expérience dans toutes les phases relatives à la production apportera la technicité qui manque aux oléiculteurs de notre pays.

Par ailleurs, et toujours au chapitre de l’oléiculture, il convient de signaler que cette année, les prévisions sont très optimistes en matière de production. Ainsi, selon la direction des services agricoles, la récolte attendue va doubler comparativement à la saison dernière. Pour la saison oléicole 2019-2020, il est en effet attendu une production de 18,2 millions de litres d’huile d’olive contre 10,2 l’année précédente. Grâce aux conditions climatiques favorables, l’oliveraie de la wilaya de Tizi Ouzou atteindra une moyenne de production de 20 litres d’huile par quintal. A noter que le verger de la wilaya compte environ 3,4 millions d’oliviers sur une superficie totale de 34 406 hectares. Enfin, il est à noter que parallèlement à ces prévisions optimistes, il convient de mettre un bémol car le problème de la commercialisation ne semble point trouver de solution. Jusqu’à présent, l’huile d’olive de Kabylie peine à se frayer un chemin vers les circuits commerciaux nationaux et encore moins internationaux.

Les procédés en vigueur dans la phase récolte demeurent toujours empreints de méthodes traditionnelles qui empêchent encore de baisser le taux d’acidité. Un taux qui fait partie des contraintes posées par le COI pour la commercialisation selon les normes internationales.

Des efforts sont consentis par la DSA et quelques producteurs pour la labellisation de l’huile d’olive des régions d’Ath Ghobri et de Maâtkas, mais sur ce chapitre aussi des difficultés se posent encore dans le processus. Dans le canevas des conditions préétablies afin de labelliser un produit, les normes indiquent que l’étendue géographique est primordiale. Ce que ne remplit pas l’oliveraie d’Ait Ghobri ni même celle de MaÄtkas qui risquent de buter sur cette condition. Le meilleur moyen, indiquent certains experts, est de passer à la labellisation de toute l’huile de Kabylie afin de contourner cette embûche.