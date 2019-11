Un atelier consultatif régional sur la gestion intégrée des déchets a été organisé au Musée du moudjahid d’Oum El Bouaghi, avec la participation de représentants de sept wilayas de l’est du pays. Selon le directeur local de l’environnement, Chaouki Guellil, cet atelier s’inscrit dans le cadre de la coopération algéro-européenne visant à identifier les besoins en matière d’assistance technique, en vue de concrétiser la nouvelle stratégie nationale relative à la gestion intégrée des déchets, approuvée en 2018. Cet atelier, encadré par Thomas Khettal, chargé par l’Union européenne d’expliquer les différentes mesures du programme de gestion intégrée des déchets, comprend six axes principaux, à savoir le cadre organisationnel et réglementaire, la communication institutionnelle et le développement économique, les structures de base, le développement des compétences et le cadre financier et fiscal.

Selon Thomas Khettal, cet atelier est le «quatrième du genre» après celui organisé à Oran et deux autres qui se sont déroulés à Alger, afin d’identifier les problèmes liés à la gestion intégrée des déchets aux niveaux national et local, ainsi que les solutions à trouver pour remédier à ces problèmes. Par ailleurs, cet atelier, auquel ont assisté des représentants de l’Union européenne et de sept wilayas de l’Est du pays, à l’instar de directeurs de l’environnement, du commerce et de l’industrie, des directeurs de centres d’enfouissement technique (CET) et des représentants d’associations à caractère environnemental, a soulevé un certain nombre de problèmes entravant la gestion intégrée des déchets, comme celui du financement et la déficience de l’économie de recyclage.