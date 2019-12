Depuis une dizaine de jours, la pénurie de lait bat son plein dans toute la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, s’il y a bien un produit alimentaire de première nécessité qu’on n’a aucune chance de trouver sur les étals des magasins d’alimentation générale ou dans les grandes surfaces ces jours-ci, c’est bel et bien le lait en sachet. Même dans la ville de Draâ Ben Khedda où se trouve pourtant l’usine la plus importante de production de lait (Tassili, ex-Onalait), le lait en sachet est devenu une denrée rare. Des queues interminables se forment d’ailleurs chaque après-midi devant l’entrée principale de cette usine où des dizaines de femmes et d’hommes attendent et patientent pendant des heures entières pour pouvoir acheter les quatre sachets de lait tant convoités et indispensables. A cause de cette crise qui ne dit pas son nom, il n’est permis d’acheter que quatre sachets au maximum pour chaque client. Ce qui pousse parfois les membres d’une même famille à faire la chaine séparément pour pouvoir acheter plus que le nombre limité. Le lait étant un produit alimentaire de base pour les familles algériennes, on devine à quel point la pénurie de lait pose problème et préoccupe sérieusement ces jours-ci les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou. Ceux qui en ont les moyens et ils ne sont malheureusement pas nombreux, se rabattent sur les marques de lait étrangères dont Candia et Viva principalement. Mais pour la majorité des familles, le problème d’approvisionnement en lait se pose sérieusement surtout pour celles qui comptent en leur sein plusieurs enfants. L’origine de cette pénurie remonte à la semaine du 8 au 12 décembre dernier où il y a eu une grève dans la région. Cette grève a poussé les usines de production de lait se trouvant dans la wilaya à revoir à la baisse de manière sensible leur production. C’est le cas des plus importantes comme Tassili, Pâturage d’Algérie et Tifra-lait. Ce sont les explications qui ont été données hier par une responsable de la direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou, hier. Il faut préciser aussi que quand il y a pénurie de lait, il y a systématiquement une hausse de la demande sur ce produit de première nécessité que la majorité des familles algériennes consomme deux fois par jour, faut-il le rappeler, lors du petit déjeuner et lors du goûter du soir. Malgré le retour à la production normale dans les usines de lait suscitées, le problème persiste encore sans que l’on connaisse les vraies raisons de cette situation qui fait qu’une tension est permanente devant la majorité des magasins d’alimentation générale chaque matin. En effet, des dizaines de personnes (femmes, hommes et enfants) s’y agglutinent chaque matin avant même l’arrivée du camion distributeur de lait. Les commerçants, de leur côté, se plaignent de la pression qu’ils subissent chaque jour de la part des clients alors que, déplorent-t-ils, leur marge bénéficiaire concernant le lait en sachet est insignifiante. Pour eux, c’est un « cassement de tête » inutile. Ils précisent que certains clients n’hésitent pas à se présenter la veille pour leur demander de leur laisser de côté les quatre sachets de lait pour le lendemain tant la chance d’avoir droit à sa part le lendemain est des plus minces. Il faut rappeler que ce n’est pas le seul problème qui a été engendré par la grève générale de cinq jours observée du 8 au 12 décembre dernier dans la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, les prix de la majorité des fruits et légumes ont connu des hausses parfois vertigineuses suite à la pression et la pénurie engendrée par le débrayage en question.