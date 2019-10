Pour avoir intervenu en mer pour sauver un citoyen en détresse, le lieutenant Ferhat Ilhlef de l’unité de la Protection civile de Souk-El-Tenine, a été honoré comme il se doit par sa hiérarchie lors d’une cérémonie organisée en son honneur. La direction de la Protection civile l’a salué pour son courage et sa bravoure puisqu’il n’avait pas hésité un instant à intervenir pour porter secours à un jeune, le sauvant d’une mort certaine. Le lieutenant Ferhat Ikhlef a intervenu la semaine dernière au niveau des falaises de Melbou, pour sauver d’une mort certaine, un jeune, après une chute dans la mer. Malgré des conditions climatiques difficiles, et une mer très agitée. Ce jour-là, Ferhat Ikhlef, n’était pas de service. Il était de passage au lieu de déroulement du drame. Ayant constaté la curiosité des gens, qui regardaient du bas-côté de la Route nationale numéro 9, qui longe la côte Est de Béjaïa, ce lieutenant n’a pas hésité un seul instant pour intervenir en plongeant dans une mer très agitée et sauver le jeune, qui était entre la vie et la mort. Son courage et sa bravoure ont été reconnus par ses collègues et sa hiérarchie. Un hommage de reconnaissance lui a été rendu. « Ferhat Ikhlef, sapeur-pompier, était en congé. De passage près des falaises, il n’a pas hésité à seconder ses collègues pompiers dans une opération de sauvetage d’un jeune de 25 ans, originaire de Sétif. Au risque de sa vie, il a plongé pour sauver le jeune dans une mer agitée et près des rochers », raconte un témoin.

Par ailleurs, ce corps, premier à intervenir dans les accidents de la route, a enregistré un tragique accident de la route sur la RN 26, dans la commune d’Ouzellaguen, au sud du chef-lieu de wilaya, a indiqué un communiqué de la Protection civile. Cet accident s’est produit aux «Quatre-Chemins», lorsque, vers 4h du matin, le conducteur d’un motocycle est entré en collision avec un fourgon roulant en sens inverse.

L’accompagnateur du motocycliste, âgé de 45 ans, est décédé sur le coup, a précisé le même communiqué de la Protection civile. Le non-port du casque de sécurité lui a été fatal.