Des dizaines de citoyens issus de quelques villages enclavés de la commune de Maâlla (ouest de Bouira) ont fermé hier le siège municipal en guise de protestation contre ce qu’ils qualifient de «dégradation» de leurs conditions de vie, et pour réclamer notamment le raccordement de leurs localités aux réseaux de gaz et d’eau potable, a-t-on constaté. Venus des localités de Boukhadem, Ouled Cherif, El Kalaâ, Lemssega et Ouled Salem, les citoyens protestataires ont fermé le portail principal de la mairie à l’aide de cadenas, empêchant l’entrée des employés. «Nous sommes en colère, car nos villages sont dépourvus de toutes les commodités de vie, nous n’avons ni gaz ni eau potable ni électrification rurale», s’est plaint un groupe de jeunes. Les manifestants réclament aussi la réalisation de projets d’électrification rurale, ainsi que de l’éclairage public. «Nos villages ne disposent pas d’éclairage public», se sont-ils encore plaints. La plupart des routes, réalisées, il y a quelques années, pour désenclaver les villages de cette région montagneuse, se trouvent dans «un état piteux et elles nécessitent des réhabilitations», ont relevé les protestataires. «Nos routes sont dégradées, nous demandons des aménagements pour nos routes et pour nos rues aussi», ont-ils insisté.

Dans une déclaration, le président de l’Assemblée populaire communale (APC), Mohamed Belkadi, a qualifié de «légitimes» les revendications des citoyens, mais, a-t-il expliqué, elles «nécessitent plus de temps et d’argent, car il s’agit d’habitations éparses, ce qui rend difficile le raccordement de chaque foyer aux réseaux du gaz et d’eau potable». Pour ce qui est du transport scolaire, l’APC s’est engagée à l’assurer gratuitement aux écoliers. «Notre commune est très pauvre, nous n’avons pas assez de moyens financiers pour prendre en charge toutes ses préoccupations qui nécessitent des sommes colossales, donc nous souhaitons que la wilaya nous apporte des solutions aux problèmes d’eau potable et de gaz», a souligné Mohamed Belkadi.