En remplacement de professeur Amar Hayahoum, désormais ex-recteur de l’université Badji Mokhtar de Annaba, c’est le professeur Mohamed Manaâ qui le remplace à la direction du rectorat de l’université de Sidi Amar. La cérémonie d’installation du nouveau gestionnaire des départements relevant de l’université de Badji Mokhtar, a été présidée par, Fadel Mohamed Chérif, secrétaire général au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence des autorités locales de la wilaya, le wali Toufik Mezhoud entre autres. Une nomination qui se veut être «un élan de promotion de l’université algérienne». Cela traduit également, «l’intérêt qu’accorde l’Etat à toutes les universités du pays et celles de la wilaya de Annaba n’est pas en marge de l’attention des pouvoirs de l’état, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en l’occurrence». De son côté le nouveau recteur de l’université Badji Mokhtar, le professeur Mohamed Manaâ a, dans son allocution, mis en avant ce changement, qui s’inscrit, comme, il l’a dit, «dans le cadre des changements qu’a connus dernièrement l’université Badji Mokhtar». Tout en rappelant les efforts de son prédécesseur, le nouveau recteur de l’université Badji Mokhtar, a mis en exergue le rôle de cette université, la qualifiant de la plus ancienne de toute la wilaya et de toute la région extrême Est du pays. Lui reconnaissant à ce titre le nombre d’étudiants détenteurs de diplômes de haut niveau dans tous les domaines confondus. «L’université Badji Mokhtar a de tous temps œuvré à procurer le meilleur environnement estudiantin, pour une meilleure stimulation de ses étudiants». Par ailleurs, estimant à sa juste valeur la confiance placée en lui par le ministère de tutelle, le nouveau recteur promet de ne ménager aucun effort, pour la propulsion de la promotion de l’université de Sidi Amar. Le partant quant à lui, le professeur Amar Hayahoum, s’est montré reconnaissant quant au soutien de tous, tout le long de son parcours à l’université Badji Mokhtar. Celle-ci, dont les commandes, faut-il le souligner, sont désormais remises entre les mains de l’un de ses anciens étudiants, car le professeur Mohamed Manaâ est issu de l’université Badji Mokhtar, appelée autrefois université de Sidi Amar.