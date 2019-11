En prévision de la rentrée scolaire prochaine, le wali de Bouira a consacré la journée d’hier à une visite de plusieurs chantiers de réalisation des établissements scolaires. Il est retenu la construction de 2 lycées, 2 collèges d’enseignement moyen et 2 groupes scolaires au niveau de la cité du 1er novembre Aadl et du nouveau pôle urbain Belmahdi. Le premier ouvrage domicilié dans le nouveau lotissement Aadl est un lycée de type 800/200 dont la constance physique se résume à 14 salles de cours, 2 salles polyvalentes, 4 laboratoires et 1 auditorium. Le coût initial qui était de 280 MDA est passé à 370 MDA en raison d’une réévaluation après le gel décidé le 7 novembre 2017 puis relancé le 27 août 2018.

Le second point de cette visite a été le collège d’enseignement moyen réalisé au niveau de la même cité. Inscrit au mois d’avril 2014 son AP a été revue à la hausse pour atteindre 46,5 MDA. Sur place le wali a désapprouvé la décision d’orienter l’accès principal vers le côté ouest ce qui obligera les apprenants à faire un détour de plusieurs centaines de mètres, quand ils peuvent rentrer par le portail est qui donne directement sur les habitations. Un groupe scolaire de type B1 composé de 6 classes a été visité. Sur place les nouveaux habitants de la cité Aadl ont soulevé le problème des compteurs de gaz qui ne sont pas encore installé pour certains résidents. Sur place, le directeur de la SDC et le représentant de l’Aadl ont été invités à régler ce problème à l’instant. Sur le chantier du collège de la nouvelle zone c’est le retard accusé qui obligera le premier responsable de la wilaya à exiger une livraison avant le 15 mai prochain. « Pour homologuer et autoriser l’exploitation, la commission ministérielle de l’éducation passera en juin prochain, pour cela nous devrons réceptionner ces réalisations avant cette date pour éviter le risque de différer sur une année quand on sait que ces infrastructures sont plus que nécessaires avec le nombre de nouveaux habitants dans ces pôles urbains » dira Limani. Après le second lycée confié à l’entreprise Herbi et où l’engagement de le livrer dans les délais a été pris, la délégation s’est déplacée à l’école Hadjabi Brahim qui a fait l’objet d’une publication sur les réseaux sociaux. Sur place les visiteurs ont découvert une école bien entretenue mais souffrant d’une surcharge. L’idée de construire deux classes supplémentaires a été longuement discutée avec le directeur et le P/APC de Bouira Larbi qui a aussi rassuré la direction et les parents quant à la réhabilitation de l’étanchéité. « L’entreprise est choisie. Nous attendons les vacances d’hiver pour engager les travaux », affirmera le premier magistrat de la ville. Dans sa conclusion et son compte rendu à la presse, le wali de Bouira a insisté sur l’obligation faite aux entreprises et bureaux d’étude de respecter les délais. « Les retards sont une charge supplémentaire au trésor public et pénalisent les futurs bénéficiaires de ces structures.»