Le village Sahel, situé dans la région de Bouzeguène, a été élu sans surprise pour trôner à la tête de cette compétition lancée par l’APW de Tizi Ouzou du temps de son président Rabah Aïssat. Aussi, les villageois de Sahel viennent de cueillir les fruits d’un travail de longue haleine commencé il y a plusieurs années. Cerise sur le gâteau, le vainqueur s’est vu doté d’une enveloppe financière de neuf cent (900) millions de centimes. La cérémonie s’est déroulée dans une salle du théâtre Kateb-Yacine de la ville de Tizi Ouzou archicomble. En plus des élus, à leur tête le président de l’APW, le wali de Tizi Ouzou et nombre de représentants des pouvoirs publics, il y avait les représentants des villages lauréats venus de toutes les communes. à l’annonce du vainqueur, la salle a vibré des applaudissements et des youyous des villageois de Sahel venus en masse à la cérémonie. L’acclamation a duré plusieurs minutes pour permettre aux villageois sacrés champions de fêter leur victoire. La remise des prix se poursuit toujours dans la même ambiance.

Ensuite arrive le nom du deuxième. Icherkiyen situé dans la daïra de Maâtkas est donc le deuxième village. à l’annonce du jury, la salle a encore vibré au son des acclamations et des youyous. La cagnotte remise à ce beau village est de sept cent millions de centimes. à la troisième position, c’est le village Izerouden, une autre belle localité de Maâtkas qui a été gratifié de 600 millions de centimes. Aberran et Takharadjith dans la région d’Aït Bouadou pointent respectivement à la quatrième et la cinquième place avec cinq et quatre millions de centimes. à la sixième et septième place, le jury a choisi le village Ath Amar et Aït Aïssi Ouyahia dans la daïra d’Ililten. Ces deux belles localités ont été gratifiées de trois cent millions de centimes chacune. Tifraout dans la commune d’Aït Yahia et Bouyaghzar à Frikat dans la région de Draâ El Mizan arriveront à la huitième et neuvième places. Les deux villages remporteront une cagnotte de deux cents millions de centimes chacun. Le village Azra situé dans la commune de Tigzirt arrive lui à la dixième place en remportant cent millions de centimes. Enfin, il est à noter que le concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya a joué un rôle primordial dans la dynamique de protection de l’environnement qui gagne de plus en plus de villages.