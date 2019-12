Les habitants de sept communes, situées au nord de la wilaya de Tizi Ouzou, sont privées d’eau potable depuis plus de 15 jours à cause de plusieurs pannes ayant affecté de nombreuses conduites reliant ces localités au barrage de Taksebt. «Nous n’avons pas d’eau depuis au moins trois semaines », nous confie, avec dépit, Tahar, un père de quatre enfants résidant au village Tala Gahia, dans la commune d’Aït Aïssa Mimoun (daïra de Ouaguenoun).

Notre interlocuteur nous a indiqué, en outre, que son village n’est pas le seul à être privé du précieux liquide depuis plusieurs semaines, puisqu’une bonne partie des hameaux de la commune d’Aït Aïssa Mimoun endurent la même épreuve, en dépit des pluies torrentielles qui sont tombées il y a quelques jours. A l’instar des villages de la commune d’Aït Aïssa Mimoun, d’autres villages situés au nord de la wilaya sont dans la même situation.

C’est le cas de Tigzirt, Makouda, Iflissen, Azeffoun, Akerrou et Aghribs. Toutes ces localités sont en rupture totale d’eau pompée à partir du barrage de Taksebt et ce, à cause de pannes multiples au niveau des conduites, qui nécessitent plusieurs jours de travail de la part des différentes équipes de l’Algérienne des eaux de la wilaya de Tizi Ouzou dont les travailleurs viennent à peine de reprendre le travail, après plusieurs semaines de grève.

La cellule de communication de l’ADE de la wilaya de Tizi Ouzou n’a pas tardé à réagir, à travers un communiqué, pour rassurer les milliers de ses clients dans les localités suscitées. En effet, est-il précisé, la grande perturbation dans l’alimentation en eau potable dans les communes du flanc nord de la wilaya de Tizi Ouzou, comprenant les communes d’Aït Aïssa Mimoun, Makouda, Tigzirt, Iflissen, Aghribs, Azeffoun et Akkerou, est engendrée par des travaux de réparation de la conduite principale de refoulement, qui alimente la région du flanc Nord.

Pour sa part, Amar Berzoug, directeur général de l’ADE de Tizi Ouzou, a également tenu à assurer les citoyens pénalisés par cette situation qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car les choses sont bien prises en main. Les opérations de réparation sont en cours d’achèvement, selon le même responsable qui a tenu à préciser toutefois que les équipes de l’ADE, qui sont sur le terrain depuis la suspension de leur grève, butent sur d’énormes difficultés dans l’accomplissement de leur tâche.

Des difficultés, a encore expliqué le même responsable, qui sont occasionnées par le terrain glissant où s’effectuent les interventions en question. Entamés depuis 10 jours, les travaux en question tirent à leur fin, toujours selon le responsable du secteur qui ne cesse de tirer la sonnette d’alarme sur les difficultés financières, dans laquelle se débat l’ADE, à cause principalement du non-recouvrement de toutes les dettes causées par les factures impayées et qui s’accumulent d’année en année.

Par ailleurs, et toujours au sujet du problème vécu ces jours-ci par les sept communes en question, précisons que les travaux de réparation de la conduite principale se font sur un terrain boueux et instable, situé près de l’oued Sébaou. C’est ce qui fait que ces interventions ont pris plus de temps que prévu.

En revanche, l’ADE a mobilisé d’énormes moyens humains et matériels pour dépasser les contraintes rencontrées, afin de permettre à l’eau du barrage de Taksebt de couler enfin et de nouveau dans tous les robinets des villages dépendant des sept communes « pénalisées » par cette situation et ce, dans les meilleurs délais.