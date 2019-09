L’agence de Djelfa relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos) a ouvert un guichet mobile chargé d’assurer les prestations au profit de ses adhérents, assurés et ayants droit, au niveau des différentes communes et zones reculées de la wilaya, selon le responsable, Walid Kheïrani. «La création du guichet mobile, devant entamer sa tâche durant la semaine en cours à partir de la commune d’El Birine, est inscrite au titre de la mise en œuvre de la politique de la tutelle visant le rapprochement des prestations de la Casnos des citoyens», a indiqué Kheïrani en marge des «portes ouvertes» sur la Caisse organisées du 8 au 14 du mois en cours. Outre l’amélioration des prestations de la Casnos, cette mesure vise également, a-t-il ajouté, le «rapprochement de l’administration des adhérents et ayants droit des zones reculées de la wilaya qui ont des difficultés de déplacement pour suivre leurs dossiers et s’assurer de leurs cotisations, entre autres». Le guichet mobile, devant assurer les mêmes prestations offertes au niveau des agences Casnos de Djelfa, Aïn Ouessara et Messaâd, aura également pour mission d’«assister les citoyens dans la constitution de leurs dossiers d’assurance et le versement de leurs cotisations (par voie postale ou bancaire) parallèlement à la délivrance d’attestations administratives et l’accueil des dossiers médicaux», a indiqué Kheïrani. La structure aura également pour tâche d’«actualiser les dossiers de retraite et d’invalidité, avec la remise des cartes Chifa à leurs bénéficiaires», a-t-il enfin indiqué.