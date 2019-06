Une statue à l’effigie du roi berbère Chachnak sera réalisée et érigée dans la ville de Tizi Ouzou suite à une délibération de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette initiative s’inscrit dans le sillage des actions entreprises pour la réhabilitation, de manière concrète, de tout ce qui est inhérent à la dimension amazighe de l’identité algérienne qu’elle soit d’ordre linguistique, historique, symbolique ou autre. Ainsi, fidèle à sa démarche de fidélité à l’amazighité, l’APW de Tizi Ouzou, après avoir entrepris et concrétisé de nombreuses actions dans le domaine amazigh, vient de prendre encore une nouvelle et louable initiative saluée par tous. Il s’agit d’une statue à l’effigie du roi berbère Chachnak, dont le nom est intimement lié à l’histoire de l’amazighité notamment à la célébration du jour de l’An berbère Yennayer. On ne peut parler de Yennayer sans évoquer la fameuse victoire remportée par ce roi amazigh sur le roi pharaon Ramsis II. Une séance de travail a été organisée, à cet effet, par l’APW de Tizi Ouzou, afin d’arrêter toutes les mesures nécessaires et les modalités pratiques à la concrétisation du projet d’une statue à l’effigie du roi Chachnak. En plus des élus concernés par ce domaine au niveau de cette assemblée élue, des historiens ont aussi pris part à la rencontre dont des spécialistes dans les civilisations anciennes ainsi que dans la Numidie antique.

Parmi les présents aussi, figurent le docteur Mohamed El Hadi, spécialiste en histoire qui a déjà eu à superviser le projet de la statue à l’effigie du roi Massinissa à Alger initié par l’Assemblée populaire communale d’Alger-Centre en collaboration avec le Haut Commissariat à l’amazighité. L’équipe d’artistes-sculpteurs qui réaliseront cette statue a été déjà fixée. Ses membres étaient présents à la même séance de travail au cours de laquelle il a été procédé, notamment à l’exposition de nombreuses représentations du roi berbère Chachnak, ainsi que d’objets lui ayant appartenu. Une aubaine pour les historiens, afin de rappeler qui est le roi Chacknak et d’avoir une idée sur son empire, mais aussi et surtout d’évoquer longuement et dans le détail sa relation avec l’événement de Yennayer qui est célébré partout, dans les pays de Tamazgha, depuis des siècles dans des pays comme l’Algérie et le Maroc, etc. Il faut préciser en outre, que les sculpteurs ont déjà réalisé plusieurs projets de maquettes du buste de Chachnak qu’ils ont présentées lors de cette rencontre, afin d’avoir l’avis des observateurs présents. L’objectif visé par cette première séance de travail consiste entre autres à parvenir à une image la plus proche possible de la réalité concernant les traits physiques de ce roi ayant, de manière incontournable, marqué l’histoire des Imazighen. Les Berbères l’évoquent de manière systématique au moins une fois chaque année à l’occasion de la célébration de Yennayer.

Youcef Aouchiche, président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou a rappelé, lors de cette rencontre, la détermination de l’institution qu’il dirige à ne pas hésiter et à ne pas lésiner sur les moyens à chaque fois qu’il s’agira de réaliser une action ou un projet dans l’intérêt de la promotion et de la réhabilitation de tamazight.