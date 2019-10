La commune de Yakouren, située à une soixantaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou marque la journée mondiale de l’Alimentation par un évènement grandiose. Organisée au niveau de la Maison-carrée, ex-Croissant-Rouge, l’exposition des produits du terroir se tient à l’occasion de cette journée instituée par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture de l’Organisation des Nations unies ONU chaque 16 du mois d’octobre depuis 1961.

Selon les organisateurs, la manifestation se tient grâce à la collaboration entre la direction des services agricoles et la Chambre de l’agriculture, l’association Tharwa Yakouren avec l’apport de l’APC de la même commune.

Au programme de cette journée qui s’annonce donc très riche, les organisateurs ont mis au point des expositions de produits du terroir auxquelles prennent part une cinquantaine d’exposants. Des interventions et des communications seront également au menu en présence des directions en rapport avec le secteur agricole ainsi que des organismes de financements et d’accompagnement des jeunes chômeurs.

Les mêmes initiateurs annoncent également des conférences sur des sujets en rapport avec l’alimentation. Parallèlement, un programme culturel est au menu avec une belle pièce théâtrale, Le laboureur et ses enfants. Le choix des produits du terroir n’est pas fortuit. La wilaya regorge, en effet, de ces aliments qui poussent dans la nature au gré des saisons. Un accompagnement des producteurs suffit pour élever ces activités au rang d’une économie locale très développée.

En effet, la wilaya possède une riche gamme d’arbres fruitiers. Des efforts sont en train d’être consentis afin de développer ce créneau.Un réseau d’associations travaille en collaboration avec les services concernés. Quelques résultats commencent d’ailleurs à voir le jour dans plusieurs filières à l’instar de l’oléiculture et l’apiculture.

D’ailleurs, au chapitre de l’oléiculture, les services de l’agriculture sont en plein travail afin de parvenir à la labellisation des huiles de la région de Bouzeguène et de Maâtkas.

Les démarches sont en cours auprès des organismes nationaux en charge de la question, mais il reste un long chemin à faire afin d’arriver à convaincre les instances internationales très regardantes sur les normes et les standards.

L’apiculture, de son côté, se développe peu à peu avec la spécialisation de plus en plus percutante des apiculteurs.

La DSA mène un travail colossal pour la formation de ces derniers afin des les hisser au niveau international.

A rappeler par ailleurs, que l’Organisation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture met l’accent cette année sur deux points importants, l’innocuité et la salubrité des aliments.

D’ailleurs, pour atteindre cet objectif, il est recommandé de vendre ces produits dans des conditions d’hygiène qui répondent aux exigences et normes mises sur pied. Ce qui n’est pas évident pour la FAO qui mise sur l’année 2030 pour atteindre zéro faim dans le monde.