Les services de la Sureté nationale (SN), de la Gendarmerie nationale (GN) et des douanes ont saisi plus de 1,2 million de comprimés psychotropes et 300 kg de cocaïne en Algérie, durant le premier semestre de l’année 2019, a-t-on appris, mardi, auprès de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Onldt). «Le bilan de l’Onldt fait état de la saisie de pas moins de 1,2 million de comprimés psychotropes», a déclaré Noureddine Bouzarti, représentant de l’office, en marge de la caravane de sensibilisation et des portes ouvertes sur la lutte contre la drogue en milieu scolaire, organisées par l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger (APW). Concernant les drogues dures, «306 kg de cocaïne et plus de 295 grammes d’héroïne ont été saisis», a ajouté le même responsable.