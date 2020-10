Il y avait de la joie, avant-hier, dans les localités de Tifra et d'Ighrem. Les populations étaient aux anges. Et pour cause! Le gaz de ville est enfin arrivé. Il fait son entrée, au grand bonheur des habitants, qui ont longtemps souffert des pénuries de bonbonnes de gaz. Désormais, ce ne sera plus le cas pour les villages de Hammam Sillal,, Lamrabaâ, Assam, Tizi Tifra, Fettala Sillal et Taourirt Amrouche, où le wali, le président de l'APW et l'exécutif de la wilaya ont procédé à la mise en service des lots 2 et 3 sur les six dont a bénéficié la wilaya. « Nous invitons les responsables des foyers de ces villages à se rapprocher des services de la SDE (Sonelgaz) pour l'installation des compteurs» a indiqué sur place l'édile communal, qui est à son troisième mandat consécutif. «Avec la livraison de ces deux lots, notre commune est alimentée à 50% en gaz naturel. « Nous espérons atteindre les 100% très bientôt, d'autant plus que les entreprises, contraintes à l'arrêt en raison de la crise sanitaire, ont toutes repris du service», précise-t-il, avant de «remercier «les entreprises Taouiche et Adara et les agents de suivi, pour tous les efforts consentis pour que le gaz arrive chez les citoyens».

À Tifra, l'amélioration des conditions de vie des habitants avance lentement, mais sûrement. Loin des bruits de bottes, le maire, qui gère cette localité depuis 15 ans peut se targuer d'une démarche fructueuse, en dépit des entraves dressées sur son parcours, à l'image du siège de l'APC fermé depuis plus d'une année. Qu'à cela ne tienne. L'action sur le terrain ne s'est pas pour autant arrêtée. À la faveur de cette visite, il nous a été donné de constater l'achèvement des travaux de revêtement de l'accès vers le foyer de jeunes du village Izoughlamen. Les travaux de revêtement de la piste menant vers le foyer de jeunes de ce village ont débuté grâce à l'apport des responsables de l'association du village qui «se sont donnés à fond pour la réalisation de ce projet», reconnaît le maire, Rabah Meksem. Sur le deuxième chantier, en l'occurrence le stade communal de Boutili, les travaux d'aménagement sont pratiquement achevés, dont le béton poreux, la clôture, les vestiaires. Il reste la pose du gazon synthétique. Cette dernière opération est en cours au stade d'Ikedjane. Cette visite a été ponctuée par l'engagement du wali pour la prise en charge du projet d'aménagement et de revêtement de l'axe routier structurant, qui relie le chef-lieu de la commune au secteur Ikedjane. «Un projet tant espéré par la population de ce douar et celle de toute la commune», dit fièrement l'édile communal. À Ighrem, l'autre commune visitée par la délégation de la wilaya, les citoyens n'ont pas caché leur joie de voir enfin leur foyer bénéficier du combustible, le gaz de ville. L'attente a été si longue que l'ont ne peut cacher sa joie, comme l'exprimait si bien ce sexagénaire. «La corvée la plus dure que j'avais à subir durant toute ma vie était celle de mes va-et-vient avec une bonbonne de gaz dans certains cas, sans être sûr de son remplissage», nous dit-il. L'alimentation en gaz de ville avance lentement, mais sûrement dans la wilaya de Béjaïa. La semaine dernière, la chef de l'exécutif avait procédé à la même opération de mise en service à Amizour où quelque 412 foyers ont été raccordés au réseau de gaz de ville au niveau de la localité de Taddart Tamokrant. C'était le premier lot inscrit dans le cadre du projet pour le raccordement de 1 265 foyers de cette commune Les deux autres lots, qui concernent les localités de Boudelssan, El Hamma, Drari, Ighil N'Chiha, Ouaoucha et Boumeraou sont en voie d'achèvement. Le raccordement des foyers de ces villages est prévu dans une quinzaine de jours.

Dans la commune d'Ouzellaguen, on (en) est au stade du lancement des travaux de raccordement de plusieurs villages. Il s'agit d'un total de 349 foyers relevant des villages Issouken, Izemmouren, Ighbane, Timiliouine, Chehid, Fournane,Tighilt et Nessroune.

L'autre dernière grande opération en la matière avait eu lieu à Akfadou où 960 familles ont été raccordées. Dans cette commune limitrophe de la forêt d'Akfadou, 1 152 familles de la même commune ont été déjà raccordées en septembre 2019. Il reste encore l'achèvement des travaux du dernier lot pour que les foyers de la commune soient alimentés dans leur totalité.