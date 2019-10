Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam a fait savoir, hier à Alger, que son département s’employait à la concrétisation d’un programme de reboisement important pour protéger les bassins, les barrages et les cours d’eau. S’exprimant à l’occasion d’une journée d’information sur le rôle du Barrage vert face aux changements climatiques, Hamam a indiqué que l’Agence nationale des barrages et des transferts (Anbt) avait planté, entre 2016 et 2017, plus de 1.2 million arbustes à travers nombre de barrages du pays. Le nombre d’arbustes plantés par l’Agence s’élève actuellement à 2,2 millions d’unités, a ajouté le ministre, relevant que l’Anbt avait également contribué à l’élaboration du Programme national de reboisement (PNR) qui a fixé pour objectif, le reboisement d’une superficie de plus de 1.24 millions d’hectares dont plus de 500 000 s’inscrivant dans le cadre de la protection et la sécurisation des cours d’eau se déversant dans les barrages se trouvant en zones montagneuses. Il a affirmé, dans ce cadre, que son secteur avait réussi à aménager et reboiser près de 25 000 hectares dans le cadre de la protection des cours d’eau. Le ministre a rappelé, dans le même contexte, la réalisation de 80 barrages d’une capacité de plus de 9 milliards de m3, en sus de 5 autres barrages en cours de réalisation et plus de 240 000 puits exploités par le secteur de l’agriculture.