Avant-hier, un plan d’action du secteur de l’habitat, a été présenté en Conseil des ministres tenu sous la présidence du chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune. Il prévoit l’engagement d’un nouveau programme d’ un million de logements pour la période 2020-2024, un projet exigeant une mobilisation et une orientation efficaces des ressources financières, tout en poursuivant la finalisation du programme en cours à l’effet d’assurer à l’horizon 2024, la livraison de 1,5 million de logements. Ce projet a été présenté sous la signature du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri. Le ministre a indiqué, d’autre part, qu’il est projeté, en marge, la révision de la loi sur l’aménagement, l’urbanisme et la politique de la ville, ainsi que la dynamisation de la fonction de contrôle en matière d’urbanisme, la poursuite de la réalisation des villes nouvelles et la valorisation de la production architecturale.

Selon un communiqué du Conseil, le plan d’action sectoriel entend également promouvoir la production nationale et encourager le recours aux moyens d’études et de réalisation nationaux, intensifier l’utilisation des matériaux locaux, assurer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et mettre en place un système d’informations statistiques pour suivre la demande de logements, y compris le recours à la numérisation des procédures.

Il est important de souligner, dans ce cadre quen lors de son intervention, le président Tebboune avait particulièrement insisté sur l’impératif de finaliser les programmes en cours dans les meilleurs délais. Pour lui, la réalisation de tout nouveau programme de construction de logements doit surtout prendre en compte les contraintes de financement, mais pas au détriment de la qualité ni des aspects architecturaux ou de l’aménagement urbain. Selon la même source, le président de la République a mis en avant le droit du citoyen à un logement décent, insistant sur l’impératif de lutter contre l’habitat précaire et d’éradiquer les bidonvilles, à travers la prise de mesures nécessaires à même d’empêcher leur réapparition, outre des sanctions à l’encontre des contrevenants.