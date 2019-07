Le coup de filet a été réussi en fin de semaine écoulée sur la base d’informations filtrées par les services de sécurité de la wilaya de Mila, nous dit-on.

Selon la source qui a donné l’information, la dénonciation a fait état de l’activité d’un réseau activant dans la falsification des billets de banque, en monnaie nationale. Exploitant les données en leur possession, les éléments de la BRI, relevant de la sûreté de wilaya de Mila, ont mis en place un barrage sur la RN79 reliant le chef-lieu de la commune de Mila et Oued Enadja, a expliqué la même source. L’opération s’est soldée par l’interception, non loin du campus universitaire de Mila, d’un véhicule de tourisme, avec à son bord cinq individus, en possession de 41 millions de centimes en faux billets, en coupures de 2.000 DA, a ajouté notre source qui a expliqué que les faux billets étaient destinés à être écoulés sur le marché local.

Conduits au poste de police, les individus mis en cause dans ce trafic de faux billets, ont été soumis aux règles judiciaires d’usage. Agés entre 20 et 36 ans, les cinq prévenus ont été déférés par-devant le juge d’instruction, près le tribunal de Mila, qui a retenu à leur encontre, les chefs d’accusation :association de malfaiteurs, faux et usage de faux et a ordonné le placement de trois d’entre les faussaires sous mandat de dépôt, pendant que les deux autres ont été mis sous contrôle judiciaire.