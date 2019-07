Une personne a trouvé la mort et six autres ont été grièvement blessées, dans un accident de la route survenu hier dans la commune d’Aïn Arak au sud de la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris des services de la Protection civile. L’accident s’est produit au niveau de la RN 47, à l’entrée nord de Aïn Arak suite au dérapage d’un taxi desservant la ligne reliant El Bayadh-Labiodh Sidi Cheikh, faisant un mort âgé de 76 ans et des blessés âgés de 25 à 43 ans, a-t-on indiqué.