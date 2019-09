Dix cas de décès ont été déplorés depuis le début de l’année en cours, dans une dizaine de wilayas, à la suite de morsures de bêtes enragées, sachant que la prévalence annuelle est de 15 à 20 décès, a annoncé, hier, à Alger, le docteur Djamel Fourar, directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. «L’Algérie enregistre annuellement 120.000 cas de morsures, quelque 900 bêtes enragées, et entre 15 à 20 décès. Pour l’année en cours, 10 cas ont déjà été recensés», a précisé le docteur Fourar en marge d’une journée d’information et de sensibilisation sur cette maladie, destinée aux représentants des médias. Considérant que «chaque décès est une tragédie et une mort de trop», il a souligné le fait que les enfants constituent souvent une cible des bêtes enragées, conviant leurs parents à faire preuve de vigilance pour éviter les morsures de ces dernières, en inculquant à leur progéniture les précautions à prendre face aux animaux domestiques. Cela, d’autant plus que ce type de décès «peut être évité», les moyens pour ce faire étant «disponibles», a-t-il poursuivi, citant les vaccins et les sérums, y compris les vaccins destinés aux bêtes ainsi que le recours à leur muselage lorsque celles-ci sont à l’extérieur, et ce, à «titre préventif».