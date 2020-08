Dix ans de prison ferme. Telle est la sentence prononcée par les justiciers de la cour d'appel d' Oran à l'encontre d'un maquignon et son complice. Ces deux derniers ont été pris en flagrant délit de conclusion d'une transaction portant sur la commercialisation d'une quantité de 100 kg de kif traité qu'ils ont dissimulé dans une ferme située au niveau de Aïn Beïda, localité rattachée à la commune et daïra d'Es-Senia. La même cour d'appel près le tribunal criminel d'Oran, a prononcé son verdict dans l'affaire de trafic de 100 kilogrammes de kif traité, en condamnant un quarantenaire à 10 années de prison ferme, ce dernier, répondant aux initiales de B.B, a été arrêté en possession de 100 kilogrammes de kif traité, alors qu'il tentait de rejoindre la wilaya de Béchar. L'avocat général a, dans son réquisitoire, requis une peine de 20 ans d'emprisonnement ferme. Cette histoire remonte à l'année 2013. Les services de la Gendarmerie nationale ont interpellé le conducteur d'un véhicule de marque Peugeot 406 au niveau de la RN106, menant vers la wilaya de Béchar, alors qu'il tentait de contourner un barrage de contrôle dressé par les gendarmes. Soumis au contrôle d'identité, l'automobiliste a eu un comportement suspect, d'où la fouille décidée sur place. Celle-ci a abouti à la découverte de l'importante quantité de kif traité, dissimulée sous les sièges arrière de la voiture. Lors de sa présentation devant l'instance judiciaire territorialement compétente, B.B a révélé qu'il travaillait «pour le compte d'un baron de drogue marocain». Ce dernier l'a chargé de transporter cette quantité de drogue de Maghnia à Béchar, contre une somme de 100 000 dinars. Le mis en cause n'a rien trouvé de mieux à avancer pour justifier son fait que de dire qu'il est «chômeur» vivant dans des conditions difficiles. Tout récemment, le ministère de la Défense nationale a, dans un communiqué, fait état de la saisie d'une quantité de kif traité s'élevant à près de 10 quintaux lors d'opérations distinctes menées par un détachement de l'Armée nationale populaire et la Gendarmerie nationale avec la douane dans la wilaya de Naâma. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les services des douanes, a arrêté près de Aïn Es-Sefra, wilaya de Naâma, en 2e Région militaire, trois narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à 8 quintaux et 91,4 kilogrammes, ainsi qu'un camion et un véhicule touristique», a précisé la même source soulignant que «la même localité, des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services des douanes, ont appréhendé deux narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 85,05 kilogrammes de kif traité, pour porter ainsi le bilan des quantités de kif traité saisies, en ce jour, à un total de 9 quintaux et 76,45 kilogrammes.