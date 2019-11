Elle usait et abusait de son sourire pour faire passer des centaines de milliers d’euros illicitement. Elle porte le sobriquet de Madame Dubai. Mais les choses dont on use, on en abuse. Avant-hier, cette belle dame a dû épuiser ses muscles faciaux, mais en vain, le sourire ne passe plus devant les agents de la PAF à l’aéroport international d’Alger qui, après une minutieuse fouille, découvriront le pot aux roses : 100.000 euros ont pu être extraits des talons et de l’intérieur des chargeurs qu’elle avait dans les bagages. « Au final, au lieu de Dubai, c’est dans les locaux de la sûreté qu’elle a fini son trajet. En attendant de prendre la route vers le tribunal… », a ironisé le journal Al Khabar sur son site.