«Quatre-vingt espaces publics abriteront les animations, des.encontres et meetings entrant dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de révision de la Constitution lancée mercredi», a affirmé le délégué de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections, Abdelkader Bendaoud. Ce dernier précisera que «24 stades de proximité, sept salles omnisports, 38 salles et centres culturels, ainsi que 16 places publiques, à travers les différentes communes de la wilaya, sont réquisitionnées pour cette campagne s'étalant jusqu'au 28 octobre en cours». Il a ajouté que «260 espaces ont été retenus pour l'installation de panneaux d'affichage dans le cadre de la campagne référendaire, soit une moyenne de 10 sites dans chaque commune». En plus de cette logistique mise en place, le représentant local de l'Anie est revenu sur le respect du protocole sanitaire et le dispositif mis en place dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, dont le «port obligatoire du masque de protection, la disponibilité des liquides stérilisants et le respect de la distanciation sociale». Après la révision exceptionnelle des listes électorales, le fichier de la wilaya d'Oran compte pas moins de 1 055 983 électeurs répartis entre 296 centres de vote, totalisant 2 425 bureaux de vote. Au premier jour de la campagne, l'Anie d'Oran a enregistré le premier couac; celui-ci a, selon le délégué de l'Anie, été orchestré par l'Organisation nationale des moudjahidine n'ayant pas été, ajoute la même source «autorisée à tenir cette rencontre». Dans cette action, ces derniers ont opéré une campagne de sensibilisation appelant les citoyens à se rendre en masse le jour du vote, le 1er novembre. Selon Abdelkader Bendaoud, le premier meeting autorisé se tiendra jeudi (hier Ndlr)», précisant que «la demande a été déposée par une association». Il a rappelé que «l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a annoncé, le 28 septembre dernier, le lancement, le 7 octobre, d'une campagne de sensibilisation en prévision du référendum sur l'amendement de la Constitution et publié un arrêté fixant les règles de la campagne référendaire, en application de la loi organique relative au régime électoral». Ces règles disposent, notamment que la campagne sera animée par le staff gouvernemental en plus des partis politiques représentés par un groupe parlementaire au niveau des deux chambres du Parlement ou de 10 sièges au sein des deux chambres du Parlement, sinon par des sièges au sein des Assemblées populaires locales dans au moins 25 wilayas. Les Associations nationales, présentes dans au moins 25 wilayas, ouvrent droit à être de la partie en animant la campagne électorale, en plus des personnalités politiques. Le temps de parole réservé aux intervenants dans les médias audiovisuels publics a été défini par l'Anie, en coordination avec l'Autorité de régulation de l'audiovisuel. La campagne référendaire peut être menée, aussi, par voie d'affichage, de distribution de dépliants, de correspondances et de tous les moyens écrits ou électroniques.