Onze personnes ont trouvé la mort et 44 autres ont été blessées durant ces dernières 24 heures dans des accidents de la circulation, survenus à travers le territoire national. L’accident, qui a occasionné le plus de victimes, s’est produit dans la wilaya de Chlef où trois personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées. Cet accident a eu lieu suite à une collision entre un camion et trois véhicules de tourisme. à Ghardaïa, trois personnes ont perdu la vie et cinq autres ont été blessées, suite au renversement d’un véhicule utilitaire. à l’est du pays, six personnes à bord de trois véhicules, à Constantine et une personne à bord d’un véhicule à Oum El-Bouaghi, ont également trouvé la mort.