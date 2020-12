Ayant opéré jeudi une opération d'envergure, les éléments de la Gendarmerie nationale ont déjoué une tentative de la harga (tentative de quitter clandestinement le territoire national) opérée par 12 personnes s'apprêtant à braver la mer à partir de la plage de Targa. Cette rafle a abouti à la saisie de deux embarcations et un moteur. Le phénomène de la harga a pris de l'ampleur cette année.

La quasi-totalité des plages de l'Ouest sont transformées en salles d'embarcation à ciel ouvert. Cela survient alors que la lutte contre l'émigration clandestine se poursuit également au niveau du littoral de l'Ouest. Au cours d'une opération de reconnaissance, effectuée tout récemment au large par les gardes-côtes de Mostaganem, ces derniers ont réussi à faire échouer une tentative d'émigration clandestine vers la rive ibérique. Un palangrier, avec à son bord 48 passagers clandestins, a été détourné de sa trajectoire alors qu'il se trouvait à 18 miles, soit 36 km au large des côtes mostaganémoises.

Après l'opération de fouille effectuée au sein même du bateau de pêche, les 48 harraga, dont l'âge se situe entre 25 et 50 ans, issus des régions d'Oran, Arzew, Mostaganem et Chlef, ont été ramenés en terre ferme.

Dans une autre opération récente, des harraga ayant pris le cap sur l'Ouest, se sont perdus en mer d'Arzew, suite à une erreur de navigation à cause de leur inexpérience dans le maniement du GPS. Les gardes-côtes ont mis en échec une nouvelle tentative d'émigration clandestine en interceptant, à quelques miles au large de la baie d'Arzew, deux embarcations de fortune avec à leur bord 21 harraga, originaires de la wilaya de Relizane, partis la nuit d'un des rivages proches, en projetant de rallier les côtes ibériques.

Arrêtés et ramenés au port d'Arzew, à Aïn Témouchent, 11 harraga âgés entre 18 et 30 ans, originaires de la wilaya de Saïda, ont été interceptés par les gardes-côtes de Béni Saf, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer, à destination des côtes espagnoles, à bord d'un semi-rigide à partir d'une zone rocheuse appelée Zimba, près de la plage de Sassel dans la commune d'Ouled Boudjemâa.

C'est la troisième tentative de harga avortée par les gardes-côtes de Béni Saf après les deux tentatives simultanées qui ont échoué de 35 harraga dont deux femmes, l'une originaire d'Oran et l'autre, une ressortissante malienne. Un cadavre d'un harrag algérien a été rejeté, par la mer à l'Est de Mostaganem.

Le corps a été découvert en état de décomposition avancée sur la plage de Sakhra.