Douze personnes ont perdu la vie et 67 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus au cours des dernières 48 heures, selon un bilan établi, hier, par les services de la Protection civile. La wilaya de Constantine déplore le bilan le plus lourd avec le décès de deux personnes, alors que deux autres ont été blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers et une motocyclette.