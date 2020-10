Après Aïn Témouchent, Mostaganem, le kif rejeté par la mer, est arrivé dans les eaux de Mostaganem. Les gardes-cotes de cette wilaya viennent d'intercepter une quantité de 12 kg de kif traité rejetés par la mer. Une enquête est ouverte, pour tirer cette affaire au clair. Encore une fois, le voisin de l'Ouest est mis à l'index. Ce trafic par mer refait surface après une «petite accalmie», celui-ci a touché essentiellement la wilaya de Aïn Témouchent.

Dans un passé récent et au cours d'une mission de patrouille nocturne qu'ils ont effectuée dans les Iles Habibas, les éléments des gardes-côtes ont découvert deux colis flottants plastifiés contenant

30 kilogrammes de kif traité, conditionnés sous forme de plaquettes. Cette quantité de poison a été récupérée au large de la mer de Bouzedjar.

Les services de sécurité territorialement compétents, ont ouvert une enquête en vue de déterminer la provenance de cette drogue et éventuellement identifier le ou les individus complices dans cette affaire.

Dans la même wilaya, les éléments de la brigade de la gendarmerie d'Oulhaça ont, auparavant, découvert au niveau de la plage de Zouanif, une quantité de 15 kg de kif traité emballée dans un colis rejeté par la mer. Toujours dans la même wilaya et dans l'un de leurs bilans des exercices écoulés, les éléments de la Gendarmerie nationale de Béni Saf ont, dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, fait état d'un colis contenant 30 kilogrammes de kif traité rejeté par la mer sur une plage rocheuse.

Cette saisie est le fruit d'une opération effectuée par les unités de la Gendarmerie nationale lors d'une patrouille pédestre sur les plages rocheuses. Ce n'est pas tout. Les vagues de la plage de Sbiaât, commune de Bouzedjar, dans la wilaya de Aïn-Témouchent ont, dans un passé récent, rejeté un sac en plastique contenant une quantité de 20 kg de kif traité. Ce colis a été récupéré par les gendarmes de la compagnie territoriale d'El Amria. Dans une autre opération, les services de la Gendarmerie nationale ont découvert, au niveau du littoral de la wilaya de Aïn Témouchent, une importante quantité de drogue rejetée par les vagues vers la terre ferme, dont 30 kg de cannabis rejetés par la mer sur une zone rocheuse de la plage El Hilal relevant de la commune de Sidi Benaâda.

Le Maroc, connu pour être le plus grand fournisseur mondial de kif, est mis à l'index. Au milieu du mois dernier, la Garde civile espagnole, soutenue par Europol, a démantelé un groupe criminel impliqué dans le trafic de cannabis du Maroc vers les régions espagnoles d'Algésiras et de Campo de Gibraltar.

Selon Europol, le cannabis venu du Maroc, a été «dissimulé et transporté sur des hors-bords jusqu'à une petite jetée, connue sous le nom de jetée de narco appartenant aux criminels». «Le 7 juillet 2020, des agents des forces de l'ordre ont perquisitionné huit lieux, arrêté 64 personnes et saisi 8 000 kg de cannabis, six navires (quatre bateaux à grande vitesse et deux bateaux semi-rigides), 16 véhicules, des comptes bancaires d'une valeur de plus de 3 millions d'euros», a-t-on révélé.